Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Prezidentūroje rengiamas tarpinstitucinis pasitarimas

Kaip BNS informavo Prezidentūra, šalies vadovas aptars konkrečias priemones ir įstatymų iniciatyvas Baltarusijos veiksmams keliant grėsmę Lietuvos aviaciniam saugumui.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
Anot premjerės Ingos Ruginienės, kariuomenė nuo pirmadienio ėmėsi „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti, taip pat Ministrų kabinetas šią savaitę svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisintas laisvės atėmimas už kontrabandą.
Lietuva dėl balionų grėsmių taip pat žada konsultuotis su sąjungininkais, Užsienio reikalų ministerijai pavesta derinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai.
Naujausi komentarai