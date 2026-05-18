Dėl nukritusio drono šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis

Apie tai pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė komisijai pirmininkaujanti premjerė Inga Ruginienė.
Kaip rašė BNS, apie Samanės kaime esančiuose laukuose nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai kiek po 19 valandos. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, jog jis sprogmenų su savimi neturėjo.
I. Ruginienės vertinimu, tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams šiuo metu nėra.
Pasak jos, pastarųjų metų įvykiai rodo, kad dronai ir įvairūs oro erdvės pažeidimo incidentai tampa vis dažnesniu saugumo iššūkiu regione.
„Turime aiškiai suprasti šių incidentų priežastį – tai Rusijos pradėtas ir tęsiamas karas prieš Ukrainą, kuris daro tiesioginę įtaką regiono saugumo situacijai. Kol Rusija tęs agresiją, tol panašios rizikos išliks aktualios“, – įraše teigia ministrė pirmininkė.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero, Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.
Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis. Pareigūnai nustatė, kad šie dronai buvo nukreipti į Ukrainą, bet į Lietuvą pateko netyčia, kai ukrainiečiai elektroninės kovos priemonėmis sutrikdė jų skrydžio kryptis.
