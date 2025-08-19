Dėl Šakalienės – STT žinia

„STT 2025 m. rugpjūčio 6 d. buvo gautas Generalinės prokuratūros pavedimas priimti procesinį sprendimą pagal gautą anoniminį pranešimą dėl galimai neteisėtų l. e. p. krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės veiksmų. STT, iš baudžiamosios teisės pusės įvertinusi gautą ir papildomai surinktą informaciją, priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo“, – Eltai nurodė STT atstovė Dovilė Andrijauskaitė.
Pastarasis sprendimas buvo priimtas remiantis tuo, kad nėra galimybių patikslinti anoniminiame pranešime nurodytų aplinkybių.
„Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, kad objektyviai nėra galimybių patikslinti anoniminiame pranešime nurodytų aplinkybių, nežinant anoniminį pranešimą teikusio/-ių asmens/-ų duomenų, taip pat į tai, kad informacijos patikslinimo metu nebuvo gauta anoniminiame pranešime teiginius patvirtinančių duomenų“, – nurodė institucijos atstovė.
„Jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta papildomų konkrečių faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, nedelsiant būtų sprendžiamas klausimas dėl BPK numatyto proceso sprendimo (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) priėmimo“, – pridūrė D. Andrijauskaitė.
Šis STT nutarimas pateiktas prokuratūrai, kuri turės įvertinti jo teisėtumą ir pagrįstumą.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje „Delfi“ publikuotame straipsnyje teigiama, jog Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) gavo anoniminį laišką apie galimą D. Šakalienės nurodymą ministerijai pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.
Anot portalo, D. Šakalienė, įtardama, kad yra persekiojama ir su ja norima susidoroti, saugoti jos namus visą parą nurodė ministerijos pavaldume esančių Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Karo policijos ir Specialiųjų pajėgų vadovybei.
Portalui pasiteiravus pačios ministerijos, ši neigė, kad ministrė davė tokį nurodymą.
Savo ruožtu Seimo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas netrukus pareiškė, jog dėl šio skundo bus kreiptasi į prokuratūrą.
