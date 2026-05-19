Demokratų vadovas sako, kad pasitraukus Sauliui Skverneliui partija išlieka vieninga ir susitelkusi

„Partija buvo tokiam labai pozityviame pakilime, kur buvome matomi kaip tas tikrasis (centro – BNS) pasirinkimas ir reikės laiko ir darbo atkurti tai, bet aš tikiu, kad mes galime tą padaryti“, – BNS antradienį sakė Virginijus Sinkevičius.
„Nė vienas žmogus iš to branduolio, iš pagrindinių žmonių, formuojančių partijos veidą, nepabėgo, neišsilakstė, o atvirkščiai, dabar yra daug didesnis susitelkimas ir aš manau, kad sunkiu darbu yra viskas įmanoma ir viskas yra pasiekiama“, – teigė jis.
V. Sinkevičius tikino, kad S. Skvernelis šiuo metu nėra nė kiek įsitraukęs į partijos veiklą. Jis pabrėžė su buvusiu lyderiu neaptarinėjantis dabartinės situacijos demokratų partijoje.
„Jis yra, aš sakyčiau, apskritai pasitraukęs iš politikos. Bet ar aš asmeniškai turiu ryšį su juo, tai taip, aš turiu ryšį su juo. Bet tai nebūtinai yra pokalbiai apie politiką, tai gali būti ir apie krepšinį, ir apie gyvenimą“, – kalbėjo europarlamentaras.
Kilęs skandalas, pasak laikinojo partijos vadovo, neišgąsdino žmonių, palaikančių demokratų politinę liniją ir norinčių prie jos prisijungti.
„Turime inicijavę procesą dėl partijos identiteto ir narių įveiklinimo. Žmonės yra labai įsitraukę ir po tų susitikimų išeina tokiomis, sakyčiau, netgi labai pakylėtomis nuotaikomis“, – sakė V. Sinkevičius.
„Turėjome mūsų „Demokratai auga“ renginį, kur priėmėme naujus narius, atėjusius per pastaruosius porą mėnesių, kur irgi manau, kad buvo ne tik tas naujų narių, sakykime, priėmimas kaip svarbi žinia, bet kartu ir svarbi žinia, kad mes investuojame į žmones, – kalbėjo europarlamentaras. – Mes norime auginti lyderius, norime auginti stiprius žmones, kurie suvoktų ir politiką, ir valstybės mechanizmą, jo veiklą, galų gale gebėtų aiškiai komunikuoti.“
Paklaustas, ar sieks toliau vadovauti partijai, V. Sinkevičius tikino kol kas neatmetantis nė vieno scenarijaus, tačiau pabrėžė, kad šis sprendimas priklausys nuo to, ką pasakys partijos skyriai.
„Viskas priklausys nuo mūsų skyrių, kokios lyderystės jie matys, kad reikia. Jie dabar turi laiko iškelti kandidatus ir mes matysime, kas turi tą skyrių pasitikėjimą, kokius kandidatus jie mato“, – sakė politikas.
„Jeigu aš būsiu skyrių keliamas, tuomet be jokios abejonės, apsvarstysiu“, – patikino jis.
BNS rašė, kad liepos 25 dieną Vilniuje numatytas partijos rinkimų suvažiavimas. Per jį bus išrinktas naujas pirmininkas, pavaduotojai, valdyba, pristatyta rezoliucija dėl atnaujinto demokratų identiteto, politinės krypties bei prioritetų artėjančiam politiniam ciklui.
Taip pat bus aptariami partijos organizacinio stiprinimo, bendruomenių telkimo ir pasirengimo 2027 metų savivaldos bei kitiems artėjantiems rinkimams klausimai.
Pasak V. Sinkevičiaus, partijos skyriai apsispręsti dėl keliamų kandidatų turi iki birželio pabaigos.
„Mes puikiai suvokiame situacijos rimtumą šiuo metu ir tai yra tikrai atsakingas jiems sprendimas“, – tikino demokratų lyderis.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įsteigta 2022 metų sausio 29 dieną, daliai politikų atskilus nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
Nuo įkūrimo jai vadovavo S. Skvernelis, tačiau teisėsaugai pranešus, kad jis įtariamas kyšininkavimu Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje, pasitraukė iš partijos ir iš jos frakcijos Seime.
Šiuo metu partijai priklauso beveik 4 tūkst. narių, Seime turi 14 atstovų.
BNS žurnalistės kelionę į Strasbūrą apmokėjo ES. Pranešimo turiniui tai įtakos neturi.
