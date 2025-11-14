Estijoje klausimų apie Žemaitaitį sulaukusi premjerė: turime įvairių politikų

„Užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Mes turime aiškius tikslus ir aiškų darbo planą. Ukraina ir Ukrainos parama yra vienas iš prioritetų (…). Turime įvairių politikų. Man atrodo, ir Estija, ir Latvija Seime turi įvairaus lygio politikų, bet labai svarbu, kaip susišneka aukščiausi valstybės vadovai, kokie yra mūsų tikslai, kokie sprendimai ir kokie yra daromi darbai“, – Taline surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Ruginienė.
„Šiai dienai neabejotinai yra svarbi mūsų šalies gynyba (…), neabejotinai svarbi parama Ukrainai, integruojantis į Europos Sąjungą (ES) ir tampant visaverte nare. Ir tą mes deklaruojame aiškiai. Visos kitos interpretacijos yra individualūs pasisakymai, neturintys jokio ryšio su pagrindiniu Vyriausybės darbu“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad šią savaitę R. Žemaitaitis susitiko su Lietuvoje viešėjusius Vengrijos užsienio reikalų ministru Péteriu Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
