Etikos sargai vertins iš Vytauto Juozapaičio lūpų išsprūdusį žodį „debilas“

Balandžio pabaigoje nuotoliu vykusio komiteto posėdžio metu svarstant Lietuvos radijo ir televizijos valdysenos pakeitimus, dėl nuolatinio mikrofono išjungimo programoje „Teams“ žodžio laiku negavęs komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapaitis pasakė „debilas“.
„Šakės. Aš noriu kalbėti, žodžiu reikia pasakyti, žodžiu. Žodžiu, debile...“, – kalbėjo parlamentaras.
Vėliau politikas dėl to viešai atsiprašė, teigdamas, kad buvo išvestas iš kantrybės ir šis žodis nebuvo skirtas komiteto pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui.
Dar tą pačią dieną dėl šio V. Juozapaičio pasisakymo dažniausiai dėl savo elgesio etikos sargų svarstomas „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pateikė skundą.
Į komisiją kreipėsi ir pats K. Vilkauskas.
(be temos)