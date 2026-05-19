Europos Parlamente pagerbti pirmieji Europos ordino laureatai, tarp jų ir Valdas Adamkus

Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo.
Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo trylika iš dvidešimties Europos ordino laureatų.
Atsiimdami apdovanojimą iš EP pirmininkės Robertos Metsolos (Robertos Mecolos) ir Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen), laureatai sakė padėkos kalbas.
„Europa mums nebuvo duota – ją kūrė susitarimai, krizės ir asmenybės, kurios rinkosi solidarumą, o ne skirtumus, bendradarbiavimą, o ne asmeninius interesus. Europos ordinu pagerbiame tuos, kurie savo gyvenime pasirinko kurti Europą, kurie ėmėsi lyderystės, kai buvo sunku, ir išsaugojo Sąjungą. Europa gyvuoja tik tol, kol kiekviena karta pasiryžta ją ginti“, – teigė R. Metsola.
Apdovanojimu už nuopelnus Europai pagerbiami asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-ąsias Šumano deklaracijos metines.
Aukščiausio laipsnio ordino iškiliaisiais kavalieriais tapo ir ceremonijoje dalyvavo Vokietijos buvusi kanclerė Angela Merkel, buvęs „Solidarumo“ pirmininkas ir Lenkijos prezidentas Lechas Walesa (Lechas Valensa).
Ceremonijoje dalyvavo ir ordino garbės kavalieriai – buvęs Lenkijos ministras pirmininkas ir buvęs EP pirmininkas Jerzy Buzekas (Ježis Buzekas), buvęs Portugalijos prezidentas ir ministras pirmininkas Anibalas Cavaco Silva (Anibalas Kavaku Silva), kardinolas ir Šventojo Sosto valstybės sekretorius Pietro Parolinas (Pjetras Parolinas).
Taip pat Moldovos prezidentė Maia Sandu (Maja Sandu), buvęs ES vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai Javieras Solana (Chavjeras Solana), buvęs Austrijos kancleris Wolfgangas Schusselis (Volfgangas Šiuselis) ir buvęs Europos Centrinio Banko pirmininkas Jeanas Claude'as Trichet (Žanas Klodas Trišė).
Apdovanojimą ceremonijoje atsiėmė ir ordino kavalieriai: Kroatijos teisininkas ir mokslininkas Marcas Gjidara (Markas Džidara), Latvijos fizikė ir mokslininkė Sandra Lejniece, Ukrainos žmogaus teisių teisininkė Oleksandra Matvičiuk, taip pat buvusi EK pirmininko pavaduotoja, Liuksemburgo parlamento ir EP narė Viviane Reding (Vivjen Reding).
Be minėtų ceremonijoje dalyvavusių laureatų, iškiliuoju ordino kavalieriumi yra paskelbtas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ordino garbės kavalieriais – V. Adamkus, buvęs Suomijos prezidentas ir parlamento pirmininkas Sauli Niinisto (Saulis Nynistė) ir buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson (Meri Robinson).
Buvusiam Lietuvos prezidentui apdovanojimas skirtas už tai, kad „jis vaidino svarbų vaidmenį prie Europos Sąjungos prisijungiant Lietuvai“ bei „skatino Europos vertybes, demokratiją ir taiką“.
Ordino kavalieriais taip pat paskelbti ispanų kilmės amerikiečių šefas ir visuomeninės organizacijos „World Central Kitchen“ įkūrėjas Jose Andres (Chosė Andrės), Graikijos krepšininkas Giannis Antetokounmpo (Janis Antetokumpo), airių grupės „U2“ nariai.
Pasiūlymus dėl ordino teikė ES institucijų pirmininkai, Bendrijos valstybių vadovai ir nacionalinių parlamentų pirmininkai.
