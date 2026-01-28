Galutinai atsiribojo nuo skandalingo buvusios ministrės sprendimo: palieka planą kitai valdžiai

Buvusios socdemų ministrės planas pirkti lėktuvus už 700 mln. eurų sukėlė triukšmo. Tiesa, dabar socdemai palieka šį planą kitai valdžiai.
„Nepirkti „Embraer“ lėktuvų ir lėšas panaudoti oro gynybos reikmėms“, – sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
Jau prieš pusmetį buvo aišku, kad valstybė neturi atliekamų 700 mln. eurų lėktuvams.
„Naujų orlaivių įsigijimą pratesime 2030 metais“, – teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Dabar pasirinkta už 150 mln. eurų modernizuoti dabartinius lėktuvus „Spartan“. Tačiau net juos modernizavus, šie skraidys ilgiausiai dešimtmetį.
„Atnaujinti orlaiviai tarnaus iki 2036 metų. Tad 2030 metais pradėsime derybas dėl orlaivių keitimo“, – tvirtino R. Kaunas.
Kaip argumentas tam, kad pasirinkti „Embraer“ buvo nurodoma šio lėktuvo funkcija pildyti degalus ore.
„Savo naikintuvų neturime, bet sąveikoje su sąjungininkais tokių orlaivių trūksta“, – kalbėjo Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis.
Tiesa, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šiuo metu tiria, ar skaidriai pasirinkti būtent braziliški „Embraer“.
Pernai buvo skelbiama, kad kariuomenė pristatymuose politikams galėjo išskirti „Embraer“ dar neatlikus rinkos analizės ir neįvertinus kitų lėktuvų. Teigiama, esą taip neturėtų būti.
Valstybės gynimo taryba taip pat nutarė stiprinti Lietuvos žvalgybos tarnybas, ypač pasirengimą mobilizacijai ir valstybės gynybai.
„Priešiškų veiksmų įvairovė plečiasi, be to, siekiama kelti įtampas visuomenėje. Tad bus stiprinami technologiniai žvalgybos pajėgumai bei pasirengimas galimai mobilizacijai“, – komentavo prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Taip pat buvo dar kartą aptartas Kapčiamiesčio poligonas. Anot ministerijos, iš trylikos sodybų, kurias būtina iškelti, tik vienoje gyvenama nuolat. Prezidentūra sakė, jog gyventojai galės ginčyti valstybės siūlomą kompensaciją. Tačiau sodybų ar sklypų paėmimas įvyks net be sutikimų.
„Kadangi tai bus ypatingos svarbos valstybei objektas, keičiasi sistema. Žmogus galės kreiptis į teismą dėl kompensacijos. Tačiau žemės paėmimo faktas nebus teisminio nagrinėjimo objektu“, – neslėpė D. Matulionis.
