Gitanas Nausėda su finansų ministru aptars ekonomikos perspektyvas, valstybės biudžetą

„Prezidentas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu aptars Lietuvos ekonomikos perspektyvas, šių metų valstybės biudžeto planų vykdymą, kitų metų valstybės biudžeto planus“, – BNS susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis.
Susitikimas rengiamas po to, kai K. Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.
Finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų.
BNS rašė, kad valdžiai nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, per ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkst. žmonių arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų. Pasitraukusiems išmokėta beveik 3,2 mlrd. eurų, „Sodrai“ grįžo apie 1,3 mlrd. eurų.
G. Nausėda yra pasiūlęs bent penktadalį „Sodros“ biudžeto perviršio naudoti pensijų didinimui. K. Vaitiekūnas anksčiau sakė pasigendantis, iš kur šiai iniciatyvai paimti papildomų pinigų, nes „Sodros“ rezervas naudojamas ir biudžetui subalansuoti.
Be to, Valstybės kontrolė šią savaitę pranešė, kad nuo 2026-ųjų Lietuvai gali būti sunkiau laikytis Europos Sąjungos (ES) fiskalinės drausmės taisyklių.
Anot kontrolierių, atsižvelgus į įprastus sprendimus kelti neapmokestinamąjį pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028 metais galėtų siekti apie 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2029 metais – viršyti šią ribą.
Valstybės kontrolė taip pat prognozuoja, kad 2026–2029 metais valdžios skola išaugs nuo 45 iki 55,3 proc. BVP, o išlaidos palūkanoms – nuo 1,1 iki 1,8 mlrd. eurų.
