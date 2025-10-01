Gitanas Nausėda su komanda dirbs Kuršėnuose

Vidurdienį valstybės vadovas susitiks su šios savivaldybės meru Česlovu Greičiumi.
Vėliau jis padės gėlių prie paminklo rezistentams atminti, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje dalyvaus diskusijoje su vyresniųjų klasių moksleiviais pilietiškumo tema.
Pavakary Kuršėnų dvaro sodyboje suplanuotas prezidento susitikimas su Šiaulių rajono trečiojo amžiaus universiteto bendruomene.
Tapęs prezidentu G. Nausėda nuo 2019 metų reguliariai su patarėjais lankosi įvairiose savivaldybėse.
