Greitųjų COVID-19 testų byloje prokuroras siūlo skirti baudą Linai Jaruševičienei

Taip pat prokuroras siūlo uždrausti L. Jaruševičienei trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.
Prokuroras Gintaras Plioplys savo baigiamąją kalbą pradėjo praėjusiame teismo posėdyje, kuris vyko prieš tris savaites, o trečiadienį ją tęsdamas pasiūlė bausmę kaltinamajai.
Kaltinamosios advokatas Arūnas Petrauskas prieš posėdį sakė neplanuojantis kalbėti taip ilgai, kaip prokuroras.
„Ką čia daug kalbėti? Žmogus nekaltas, prašau išteisinti“, – prieš posėdį sakė gynėjas.
Kaip BNS rašė anksčiau, L. Jaruševičienė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (NVSPL), taip sudarant privilegijų įmonei „Profarma“, o valstybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą.
Bylos duomenimis, laboratorija iš bendrovės „Profarma“ įsigijo 510 tūkst. greitųjų serologinių testų pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo normas. Už šiuos testus iš valstybės biudžeto bendrovei sumokėta per 6 mln. eurų.
Apeliacinis teismas anksčiau patvirtino, kad už testus valstybė permokėjo, todėl dviem bendrovėms, tarp jų – „Profarmai“, nurodė grąžinti valstybei daugiau nei 4 mln. eurų. Įmonė teismo sprendimą įvykdė ir sumokėjo valstybei priteistus 145 tūkst. eurų.
Buvusi viceministrė jai pateiktus kaltinimus atmeta. Ji teigia, kad byla sufabrikuota, o sprendimus dėl testų įsigijimo priėmė tuomet Vyriausybei vadovavęs Saulius Skvernelis. Šis anksčiau teisme liudijo nesuprantantis, kodėl L. Jaruševičienė yra teisiama.
Tuometinio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos komandoje dirbusi L. Jaruševičienė iš pareigų pasitraukė 2020-ųjų rugpjūtį, teisėsaugai jai pareiškus įtarimus.
