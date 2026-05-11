Įvertino: neturime stovėti po medžiu

„Aš neabejoju, kad mes tikrai palaikysime šitą iniciatyvą (Seime – ELTA). Aišku, reikės išgirsti daugiau detalių, apie ką mes čia kalbame ir taip toliau. Tačiau bet kuriuo atveju manau, kad tai yra reikalingas sprendimas, neturime stovėti po medžiu. Natūralu, kad mūsų didžiausiam sąjungininkui yra svarbu, kad matytų sąjungininkų paramą vienokią ar kitokią. Šia prasme akivaizdu, kad mes tikrai matydami tą poreikį stipriname tą ryšį“, – Eltai pirmadienį teigė L. Kasčiūnas.
„Nepamirškime, kad amerikiečių kariai yra Lietuvoje, Amerika yra Europoje su savo pajėgumais. Tikrai manau, kad tą ryšį reikia stiprinti“, – pabrėžė jis.
V. Sinkevičius: Lietuva yra patikimas partneris
Savo ruožtu laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako – VGT priimtas sprendimas yra aiškus signalas Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV), kad Lietuva yra patikimas partneris.
„Tai parodo tiek Jungtinėms Amerikos Valstijoms, tiek mūsų NATO sąjungininkams, kad Lietuva yra patikimas partneris ir tai yra svarbi žinia“, – Eltai komentavo europarlamentaras.
„Šiai dienai Lietuvoje yra per tūkstantis JAV karių, padarytos strateginės investicijos ir tai yra mūsų saugumo garantijos vienas iš pagrindų. Vienas iš tų pagrindų yra mūsų pačių investicijos, bet vienas iš tų pagrindų yra ir JAV karių buvimas. Aš manau, kad šiuo atveju mes siunčiame labai stiprią žinią, kad palaikome savo sąjungininkus“, – pabrėžė politikas.
V. Sinkevičiui antrino ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Lietuva laikosi savo aktyvios ir patikimos sąjungininkės pozicijos“, – Eltai komentavo Liberalų sąjūdžio lyderė.
Kaip skelbta, pirmadienį VGT, apsvarsčiusi Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pateiktą informaciją ir siūlymus dėl prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje, pritarė jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje.
Kaip nurodė prezidentūra, VGT pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumų (iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų) siuntimui dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose,
Lietuva, atsižvelgdama į JAV poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karine infrastruktūra.
Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių Valstijų pasiūlymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, prezidentas Gitanas Nausėda informavo balandžio pabaigoje.
Karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo Europos valstybes dėl neva nepakankamo jų įsitraukimo padedant Jungtinėms Valstijoms konflikte su Iranu.
