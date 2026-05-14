Įvertino Žemaitaičio kabinete atliekamas kratas: pažiūrėsime, ar jis tikrai šventas

„Negali sakyti, kad labai nustebome, tiesą sakant. Aišku, nėra gerai, kad parlamente vyksta tokie dalykai“, – Eltai sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Pasitikime teisėsauga, teisėsauga turi atsakyti į visus klausimus, bet tai yra politinis klausimas socialdemokratams šitoje vietoje, ar jiems toliau pakeliui su „Nemuno aušra“. Čia yra esminis politinis klausimas šiandien. Iš pirmų socialdemokratų komentarų akivaizdu, kad jie nori toliau tuos darbus tęsti ir be Žemaitaičio jie kažkaip niekaip negali – niekas čia neplanuoja jokių koalicijų keisti“, – akcentavo jis.
Širinskienė: socialdemokratai kratų veikiausiai nesureikšmins
Kiek anksčiau premjerės Ingos Ruginienės patarėjas teigė, jog Vyriausybės vadovė pasitiki teisėsaugos institucijų darbu ir pažymėjo, jog tokios situacijos prisideda prie didesnio visuomenės nepasitikėjimo politikais.
Tuo metu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė, kad tokia situacija neneša pridėtinės vertės koalicijai.
Vis dėlto, demokratų „Vardan Lietuvos“ narės Agnės Širinskienės nuomone, socialdemokratai FNTT kratų koalicijos partnerių kabinetuose ir būstinėje nesureikšmins.
„Sakyčiau, socialdemokratai taip visko nesureikšmina, kad tiesiog kratos dėl galimo sukčiavimo, dėl automobilio nuomos greičiausiai irgi bus nesureikšmintos ir koalicija važiuos toliau“, – Seime kalbėjo parlamentarė.
Tiesa, jos teigimu, tokių teisėsaugos veiksmų buvo galima tikėtis.
„Visi matėme, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir paprastai dokumentais tokiais atvejais, anksčiau ar vėliau, yra surenkami“, – teigė A. Širinskienė.
Gentvilas: pažiūrėsime, ar jis tikrai šventas
Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas sako, jog tokie teisėsaugos veiksmai savaime dar nieko nereiškia, tačiau, kaip pažymi parlamentaras, tai „aušriečių“ lyderiui, nevengiančiam kritikuoti kitus, gali baigtis rimtomis problemomis.
„Pažiūrėsime, ar (R. Žemaitaitis – ELTA) tikrai šventas žmogus. Kratos, vis tik, kaip suprantu, yra susijusios su partijos finansavimo dalykais“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė liberalas E. Gentvilas.
„Tai ne mano reikalas, bet aš asmeniškai niekada netikėjau to žmogaus padorumu. Žinoma, kratos automatiškai taip pat nieko nereiškia, bet gal dabar negalės rėkauti, kad čia visi teisti, visi tokie ir anokie, visi įtariamieji, nes pačiam, matyt, gali atsirasti problemų“, – teigė jis.
ELTA primena, kad FNTT patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliekamos kratos parlamentarų „aušriečių“ Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos minėtų politikų darbo vietose Seime ir „Nemuno aušra“ būstinėje vykdomos, atliekant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
