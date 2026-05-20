Jansonas apie į Lietuvą įskridusį droną: tai turbūt didžiausia ir geriausia pamoka

„Sistema veikia, akivaizdu, kad ji, kaip ir bet kokia sistema, kuri apima daug žmonių, veikia ne be trikdžių. Tai žiūrime kaip į tam tikrą pamoką, kurią turime visi kartu išmokti“, – Eltai Prezidentūroje sakė F. Jansonas.
„Algoritmas suveikė, žmonės buvo įspėti dėl galimo pavojaus tiek Vilniuje, tiek apskrityje, informacija buvo nuolat sekama, atnaujinama. Tai šiuo atveju iš tiesų sistema funkcionuoja. Kaip ji funkcionuoja, kaip elgiasi žmonės, kaip elgiasi atskiros institucijos, mokyklos, dar kažkas, tai, matyt, bus galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti“, – akcentavo jis.
Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė.
„Pastaraisiais mėnesiais dronų atakos aplinkui Baltijos valstybes aktyvėja, jos vyksta. Tai šiandieną žmonės turbūt pirmą kartą pamatė, kad tai ne kompiuterinis žaidimas, ne veiksmo filmas, ne kažkas, ką tu matai ekrane. Kad tai yra naujoji realybė, kurioje valstybė yra ne todėl, kad mes taip pasirinkome, bet todėl, kad mūsų geografinė padėtis yra tokia, kokia yra“, – sakė F. Jansonas.
„Ir čia yra kiekvieno Lietuvos piliečio (…) pareiga būti pasirengusiam, būti pasirengusiam padėti kitam, tam, kuris yra mažiau pasirengęs, pasirūpinti kitais. Tai yra turbūt didžiausia ir geriausia pamoka, ką šiandieną galėjome išmokti“, – pridūrė jis.
Prezidento patarėjas pabrėžė, kad po šios dienos pamokas turės išmokti ne tik gyventojai, bet ir institucijos.
„Pamokos yra visiems. Ir čia nekalbame tik apie piliečius, kurie kreipia ar nekreipia dėmesio į gautus pranešimus – kalbame apie valstybės pasirinkimą, apie pamokas, kurias švietimo sistema matysime kaip reagavo, matysime situaciją dėl priedangų. Tai, iš tiesų, manau, kad per šiandieną, ryt bus daug informacijos, kas neveikė“, – akcentavo F. Jansonas.
„Tai, kad neveikė yra blogai. Bet tai, kad galėjome išbandyti tai labai artimomis realybei sąlygomis ir neįvykus kažkokiam ekstremaliam įvykiui, o tik ruošiantis jam, tai yra didžiulė pamoka ir ją privalės visos atsakingos institucijos išmokti, vertinti ir tai kas neveikia, pakeisti taip, kad veiktų“, – pabrėžė šalies vadovo patarėjas.
F. Jansonas taip pat pažymi, kad gyventojai turi susitaikyti su tuo, jog Europos viduryje vykstant karui netiesioginė žala kyla ir kitoms aplinkinėms valstybės.
„Už kelių šimtų kilometrų nuo Lietuvos penktus metus vyksta karas. Ir akivaizdu, kad ta situacija nuo 2022 metų vasario yra sudėtinga ir įtampa, vyksta Rusijos atakos Ukrainoje, vyksta Ukrainos atsakomieji smūgiai Rusijai. Visa tai vyksta šalia Lietuvos ir kartais ta collateral damage (netiesioginė žala – ELTA) neišvengiamai gali būti“, – teigė F. Jansonas.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. NKVC taip pat pranešė, kad Alytaus rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas atšauktas, tačiau apskrityje jis vis dar galioja.
