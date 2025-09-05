KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą

„Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų finansinių metų šita eilutė bus nunulinta visoms Europos šalims“, – žurnalistams penktadienį sakė ministerijos atstovas.
„Oficialiai raštu ant popieriaus to nėra. Tai yra pokalbiai, tai yra tam tikra informacija ir tam tikri pareiškimai, bet mes matome bendrą paveikslą. (...) kitų metų biudžetas nėra net priimtas. Tai vadinasi tų pinigų sumų realių, kai priims abu rūmai, pasirašys JAV prezidentas, tai iki to dar porą mėnesių reikia palaukti“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo amerikiečių žiniasklaidai skelbiant, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
V. Urbelis patikino, jog planai nutraukti finansavimą jokiu būdų nepaveiks Lietuvoje dislokuotų apie 1 tūkst. karių buvimo.
JAV yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri taip remia užsienio šalis. Pagal programą yra išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią galima pirkti tos šalies gaminamą įrangą, naudotis kursais, atsinaujinti tam tikrą programinę įrangą.
Pasak V. Urbelio, kiekvienais metais skiriama suma skiriasi.
„Vidutiniškai pagal 333 programą paramos dydis būdavo 70 mln. JAV dolerių (apie 60 mln. eurų)“, – kalbėjo jis.
Krašto apsaugos ministerijos politikos direktoriaus teigimu, didieji pirkimai yra finansuojami iš biudžeto. JAV paramos lėšos naudojamos padengi daliai – maždaug 10 proc. – kitų įsigijimų.
„Tai gali būti programinė įranga, tam tikri kursai, detalės, amunicija, tai nėra tai, kad kažkoks vienas didelis pirkimas. (...) Darysime įvertinimą, nes yra tam tikri dalykai, tam tikros kategorijos, kur gali turėti įtakos, bet tai bus nedidieji pirkimai, tai gali būt tam tikros mažesnės programos“, – apie galimą poveikį kalbėjo jis.
