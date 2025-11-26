KAM: gruodį darbą turėtų pradėti už gynybos pirkimus atsakingas viceministras ir GRA vadovas

„(Gynybos resursų agentūros vadovo – BNS) konkursas yra finalinėje tiesiojoje, tikimės, kad iki gruodžio mėnesio pabaigos turėsime šitoje svarbioje institucijoje jau vadovą“, – Seimo Audito komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo T. Godliauskas.
Jis teigė, kad šioje didžiuosius krašto apsaugos sistemos pirkimus kuruojančioje organizacijoje vyksta „tam tikra reforma“.
BNS rašė, kad konkursą GRA vadovo pareigoms užimti ministerija paskelbė spalio viduryje.
Naujasis vadovas pakeis nuo agentūros įkūrimo 2018-aisiais jai vadovavusį Sigitą Dzekunską. Šiam, anot opozicinių demokratų parlamentaro Giedrimo Jeglinsko, buvo daromas spaudimas pasitraukti iš pareigų, tačiau ministerijos vadovybė tai atmetė.
„Taip pat reikėtų paminėti, kad viceministras arba viceministrė, kuri kuruos šitą sritį, irgi turėtų pradėti darbus nuo gruodžio mėnesio pradžios, ir į šitą lauką įners su labai aiškia darbotvarke ir keliamais lūkesčiais“, – sakė T. Godliauskas.
Kaip skelbė BNS, krašto apsaugos ministro pareigas užėmus Robertui Kaunui, beveik visa jo pirmtakės Dovilės Šakalienės komanda lapkričio viduryje grįžo į darbą, išskyrus Loretą Maskaliovienę.
Ji KAM dirbo nuo šių metų birželio ir koordinavo krašto apsaugos sistemos įsigijimų, gynybos bei saugumo pramonės vystymo sritis.
GRA yra atsakinga už krašto apsaugos sistemos ginkluotės, karinės paskirties įrangos įsigijimą, karybos srities standartų rengimą, gynybos bei saugumo pramonės plėtrą.
