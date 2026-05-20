Kaunas: naujus radarus į oro gynybos sistemą kariuomenė įdiegs per du mėnesius

„Dabar svarbiausia yra išlikti ramiems ir dirbti toliau. Oro gynyba yra stiprinama – premjerė yra ne kartą pasakiusi, kad tai yra akcentas numeris vienas ir tai tikrai yra vykdoma. Nauji radarai, kurie jau yra Lietuvoje, per porą mėnesių bus įdiegti – tai yra trumpojo nuotolio radarai, kurie bus apjungti į vieną bendrą sistemą“, – trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo R. Kaunas.
„Radarų, kuriuos mes jau turime, jų integracija yra maksimaliai sutrumpinta – kariuomenė radarus fiziškai pastatys savo pajėgumais tam, kad išvengtume biurokratinių procedūrų, viešųjų pirkimų ir kitų dalykų“, – teigė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
Tiesa, kaip aiškino politikas, minėtų radarų įdiegimas iškart neužtikrins visiškos Lietuvos oro erdvės stebėsenos, tačiau yra imamasi visų galimų priemonių, kad šį procesą paspartinti.
„Iškart pasakau, kad tai nebus šimtaprocentinis stebėjimas, tačiau faktas yra tas, kad mūsų gebėjimai auga. Toliau naujos visos priemonės oro erdvei stiprinti yra užsakomos, su tiekėjais kalbame ir bandome viską gauti greičiau“, – tikino R. Kaunas.
Pasak ministro, KAM kartu su kariuomene yra subūrusi darbo grupę, kuri vertina lietuvių įkurtas sistemas bei programinę įrangą, kuri apjungtų jau esamus radarus, naujus radarus, pasieniečių kameras bei visus kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
„Toks tinklas leis mums aiškiau ir greičiau pamatyti tuos pačius objektus ir vėliau perduoti signalus interseptoriams, kuriuos taip pat jau esame užsakę ir laukiame jų atvykimo“, – reziumavo KAM vadovas.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
