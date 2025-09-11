Kęstutis Budrys: Baltarusijos kalėjimuose yra keliasdešimt Lietuvos piliečių

„Mes jų turime apie keliasdešimt žmonių, kurie šiuo metu kali ir kuriuos norime turėti kuo greičiau namuose ir dėl kurių Užsienio reikalų ministerija dirbs ir toliau“, – LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.
Jis pabrėžė, kad nė vienas kalintis Baltarusijoje Lietuvos pilietis nebus paliktas.
„Kol visi Lietuvos piliečiai nebus namuose, mūsų darbas nepasibaigs, ir priemonės buvo įvairios. Aš nenorėčiau dabar konkretizuoti. Ne viena institucija su tuo dirba. Visi, kurie yra kalintys Lietuvos piliečiai, mano žinia, nė vienas nebus paliktas, tai nėra vieno kažkurio (žmogaus – BNS) atsakomybė. Mes ir toliau dirbsime ir pasieksime rezultatą“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
Iš Baltarusijos ketvirtadienį buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai. Tarp išlaisvintųjų yra ir Lietuvos pilietė Elena Ramanauskienė, pernai birželį Baltarusijoje nuteista šešeriems metams kalėti dėl šnipinėjimo.
