Kęstutis Budrys: Lietuvoje svarstoma kurti diplomatų akademiją

„Su prezidentu aptarėme idėją kurti diplomatinę akademiją, kur mes galėtume suteikti profesinių žinių ir buvusių diplomatų patirti perdavinėti jaunai atėjusiai kartai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Budrys.
Taip jis kalbėjo Prezidentūrai anksčiau sakius, kad Lietuvoje trūksta kandidatų vadovauti ambasadoms.
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė yra sakiusi, kad būsimieji ambasadoriai turi atitikti gana nemažai kriterijų – turi būti profesionalūs, pažinti šalį bei regioną, į kurią vyksta, mokėti vietinę kalbą, būti gerais vadovais.
Ambasadoriaus kadencija paprastai trunka trejus metus, tačiau ji gali būti pratęsiama.
Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pasaulyje veikia 65 Lietuvos diplomatinės atstovybės: 46 ambasados, aštuoni generaliniai konsulatai, trys konsulatai, ambasados skyrius, taip pat aštuonios atstovybės prie tarptautinių organizacijų.
