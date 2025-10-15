Kęstutis Budrys sako viceministrų komandą performavęs po pokalbių su premjere, LSDP vadovybe

Rugsėjo pabaigoje prisiekus naujajam ministrų kabinetui, Lietuvos diplomatijos vadovo komandoje neliko viceministrų Juliaus Pranevičiaus ir Gabijos Grigaitės-Daugirdės. Juos pakeitė Vidmantas Verbickas ir Taurimas Valys.
„Mes iš tikrųjų kalbėjome su socialdemokratų partijos vadovybe. Kalbėjausi su premjere apie tai, kokia politinė komanda įgyvendins Vyriausybės programą – kas yra visiškai natūralu, taip ir turėtų funkcionuoti demokratija“, – interviu naujienų portalui „15min“ sakė politikas.
Jis sako tokį patį pokalbį turėjęs ir su buvusiu premjeru Gintautu Palucku.
„Partija nori matyti daugiau aktyviai įsitraukusių žmonių į visų sričių, už kurias yra atsakinga, įgyvendinimą, man tas yra natūralu. Taip kad pokalbiai tikrai vyko, rezultatą turime, sakyčiau, visai gerą. Esu pasiruošęs gilintis drauge su jais į konkrečias XX Vyriausybės programos priemones ir eiti dirbti jas įgyvendinant, nes darbo yra apsčiai ir visiems užteks“, – kalbėjo ministras.
V. Verbickas turi beveik trisdešimties metų patirtį diplomatinėje tarnyboje, specializuojasi ekonominės diplomatijos, ekonominio ir energetinio saugumo klausimuose, koordinavo JAV veikiančių Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulatų, verslo institucijų, turizmo atstovybių, garbės konsulų ir diasporos narių tinklą.
V. Verbickas dirbo Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Varšuvoje, Čikagoje, Minske.
T. Valys socialiniuose tinkluose save apibūdina kaip bankininką, visuomenininką, startuolių mentorių, verslo angelą, VU finansų docentą, vokalistą ir saksofonistą.
Jis yra buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, rinkimuose dalyvavo ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Pernai vasarą jis paskelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos ir paliekantis demokratus. T. Valys taip pat yra ėjęs premjero patarėjo ekonominės diplomatijos ir valstybinių įmonių efektyvinimo klausimais pareigas.
Tuo metu darbą URM tęsia iki šiol komandoje dirbę viceministrai Audra Plepytė ir Sigitas Mitkus.
