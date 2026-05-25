Kęstutis Budrys: su JAV kalbama apie baltarusiškas trąšas, kol kas sankcijų švelninti neketinama

„Galiu patvirtinti, kad šia tema kalbamės su JAV, tas klausimas yra darbotvarkėje, priimame domėn įvairius pasvarstymus“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Tačiau atkreipiu dėmesį, kad iki kitų metų, iki 2027 metų vasario pabaigos sankcijos galioja Baltarusijai, kalio trąšoms ir nėra jokių dabar būdų, priemonių ar priežasčių ką nors peržiūrėti ES lygmeniu. Ir tai nėra vien Lietuvos pozicija, tai yra europinė pozicija“, – akcentavo jis.
Taip Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo „Laisvosios Europos radijui/Laisvės radijui“ (RFE/RL) pirmadienį paskelbus, kad JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
Nedatuotame, nepasirašytame vieno puslapio dokumente, atsiųstame trims su Baltarusija besiribojančioms šalims, kurį gavo RFE/RL, remiamasi kovo mėnesį priimtu JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos sprendimu panaikinti sankcijas valstybinei trąšų gigantei „Belaruskalij“.
Vienas aukšto rango ES pareigūnas teigė, kad šį pasiūlymą, diplomatų vadinamą diskusiniu dokumentu, trims šalims išsiuntė JAV Valstybės departamentas. Pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi dokumentą, tačiau plačiau jo nekomentavo. Lenkijos užsienio reikalų ministerija į RFE/RL prašymą pakomentuoti neatsakė.
K. Budrys pirmadienį nepatvirtino, ar Lietuva gavo šį dokumentą. Jis teigė, kad Vilnius ir Vašingtonas informacija bei pasiūlymais dalijasi įvairiais būdais.
„Yra ne vienas būdas mums apsikeisti įvairiausia informacija, vertinimais, pasiūlymais. Tai aš šitoje vietoje tikrai nesureikšminčiau kokio nors išskirtinio vieno būdo“, – kalbėjo ministras.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad norint priimti su minėtomis sankcijomis susijusius sprendimus privalomas 27 ES valstybių vienbalsiškumas, o diskusijos apie jų panaikinimą neturint tam teisinių ir politinių sąlygų – „laiko švaistymas“.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai šios šalies kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
Užsienio reikalų ministras K. Budrys anksčiau šį mėnesį per uždarą Socialdemokratų partijos frakcijos posėdį prabilo apie spaudimą iš JAV dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
Naujausi komentarai