Kondratovičius: paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė tinkamai

„Mes žiūrėjome apie informavimą, ar viskas suveikė. Žiūrėjome, kaip priedangos: suveikė ar nesuveikė jų atidarymas. Tiesiogiai kontroliavome informacijos pateikimą, per savivaldybės parengties pareigūnus, per PAGD viskas ėjo. Žiūrėjome, ar laiku buvo sureaguota į pranešimus“, – žurnalistams trečiadienį sakė vidaus reikalų ministras.
Jis sakė, kad tikslinsis, ir kodėl daliai gyventojų neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72.
„Kalbėsime su paslaugos tiekėju, kas ten buvo“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Pasak ministro, bus taip pat nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų, gavę pranešimus, nerado, kur pasislėpti. Priešgaisrinės gelbėjimo departamentas (PAGD) šiuo metu jau bendrauja su savivaldybių atstovais.
„Pakoreguosime kažkiek pranešimą: ne tik priedanga yra ta saugi vieta nuo galimos drono atakos, bet ir uždara patalpa, kur nėra išorinių sienų, kur nėra langų. Tai kaip yra, tarkime, toje pačioje Suomijoje, kur priedangų yra apstu, bet tokie pranešimai yra platesni“, – dėstė ministras.
V. Kondratovičiaus teigimu, jei gyventojai neranda priedangos ar patalpos, ant kurios užklijuotas priedangos lipdukas, durys užrakintos, reikėtų ieškoti kitos priedangos ar uždaros vietos, kur nėra išorinių langų ir ten galima būtų pasislėpti.
Anot jo, šiuo metu Seimo svarstomose įstatymo pataisose yra numatytas centrinis gyventojų informavimo
„Bendra situacija, kurią mes dabar turime, tai mes turime sakyti, kad turime būti nuolatinėje budrumo būsenoje. Tai tos priedangos, kurios jeigu anksčiau mes galėjome sakyti, kad reikia 12 valandų tam, kad pasiruoštume jas ar atlaisvinti, dabar galime sakyti, kad tą daryti reikia šiandien, jos jau turi būti atlaisvintos, paruoštos ir pragalvota, kaip tas priedangas aktyvuoti, todėl, kad gali būti ir nakties metu, aišku ten galbūt poreikis mažesnis, bet visokiausių atvejų gali būti“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
„PAGD šiandien analizė jau daroma, (...) apibendrinsime ir priimsime atitinkamus sprendimus greitus, kad kitą kartą jeigu toks atvejis įvyks, būtų situacija tinkama“, – teigė jis.
Savo ruožtu PAGD vadovas Renata Požėla teigė, jog didesni greičiai ir didesnis operatyvumas, kalbant apie priedangų atvėrimą gyventojams, yra reikalingas.
„Visada turbūt taisytinų ar šlifuotinų dalykų galima rast. Matydami šitą situaciją, ir jau dabar galbūt kažkokios tam tikros išvados gimsta“, – žurnalistams Vyriausybėje kalbėjo R. Požėla.
„Šiandien yra parengtas raštas savivaldybėm, kad bent šitame eskalacijos laikotarpyje objektų savininkai vis tiktai užtikrintų 24/7 priedangų atvėrimą, tai yra, na, jos fiziškai nebūtų rakinamos“, – pridūrė jis.
Anot jo, dėl evakuacijos neaiškumų kai kuriose švietimo įstaigose reikės atskirai stiprinti komunikaciją šiuo klausimu ir dar kartą peržiūrėti bei praktiškai atidirbti galimas ekstremalias situacijas.
„Žinutė buvo labai aiški: ieškoti priedangų arba ieškoti patalpų su dvigubom sienom. Ir tikrai čia pats blogiausias dalykas, koks galėjo nutikti, kad visiškai priešingai buvo pasielgta“, – teigė PAGD vadovas.
BNS skelbė, kad oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio, vėliau įskridusio į šalį.
Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau – ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse.
