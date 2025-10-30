Kondratovičius: tai buvo mano strategija

„Vienas patvirtintas yra (viceministras – BNS), dirba kaip ir ministras dieną naktį, tikrai turintis daug patirties. Tokia buvo mano strategija“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija sakė laikinasis krašto apsaugos ministras.
V. Kondratovičius patikino, kad KAM likus be ministro darbas ir atstovavimas Lietuvai yra tęsiamas.
„Visuose formatuose dalyvauja visi numatyti svečiai“, – sakė jis.
Anot politiko, ketvirtadienį į susitikimą su Baltijos šalių kolegomis išvyksta kariuomenės vadas, o kitą savaitę renginiuose užsienyje Lietuvai atstovaus viceministras.
„Aš viską darau, ką reikia šiandien, kad nesustotų darbai, maksimaliai padengiam, bet, aišku, politiniai krypčiai nustatyti, tai reikia sulaukti ministro“, – kalbėjo ministerijos vadovas.
„Tikrai pritariu, kad kuo greičiau turim tą klausimą išspręsti, dėl to, kad daug reikalų yra, bet aš pasiruošęs ir mes jau suplanavome kitą savaitę pirmadienį ir darbo grupes, kurios sprendžia ir finansavimo tam tikrų dalykus ir sutarčių pasirašymą dėl „Leopard“ tankų“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad pareigas palikus gynybos ministrei Dovilei Šakalienei, KAM politinėje komandoje liko dirbti tik viceministras T. Godliauskas.
Kaip BNS praėjusią savaitę informavo Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas, dėl kitų KAM politinės komandos narių kol kas nėra priimta sprendimų.
Be T. Godliausko politinę komandą sudarė viceministrai Karolis Aleksa, Loreta Maskaliovienė ir Bronius Bieliauskas, kancleriu dirbo Dainius Ivoškis.
D. Šakalienė pareigas paliko, nes prarado premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą.
Kandidatūras į krašto apsaugos ministro pareigas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba ir prezidiumas planuoja aptarti ketvirtadienį nuotoliniuose posėdžiuose.
Tą partija ketino daryti antradienį, tačiau posėdžiai buvo atšaukti.
BNS šaltinių teigimu, premjerė Inga Ruginienė partiečiams ketino pristatyti dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą, tačiau ją užginčijo prezidentas Gitanas Nausėda.
Žiniasklaidoje taip pat minėtos Seimo nario Roberto Kauno, D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir T. Godliausko pavardės.
