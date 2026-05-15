Kratos „Nemuno aušroje“ sukėlė naują politinę audrą

Anksti ryte pabeldus į R. Žemaitaičio kabinetą Seime, duris trumpam pravėrė pareigūnas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą.
Nuo ankstaus ryto pareigūnai – ir R. Žemaitaičio namuose. Keturias valandas ieškojo dokumentų, tikrino telefonus ir kompiuterius.
„Kažkada man Saulius su Gintu pasakojo, kaip tai įvyko. Šeštą ryto atsikeli kavos gerti, o prie durų stovi pareigūnai. Tai ir čia – šeštą ryto ateina“, – sakė R. Žemaitaitis.
Atvyko ir Vaiko teisių tarnyba, nes namuose buvo du R. Žemaitaičio vaikai.
„Aš tik dėl mažiuko, nes jis ten dabar sėdi. Nežinau“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Jis tikino, kad namuose atlikta ne krata, o dokumentų poėmis. Stebėjosi, kam apskritai to reikėjo.
„Visokių sąmokslo teorijų galima iškelti. Galėjo ateiti į kabinetą ir būtume viską davę. Kam reikalingos kratos?“ – klausė R. Žemaitaitis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Krata atlikta ir Seime esančiame R. Žemaitaičio pavaduotojos partijoje Daivos Petkevičienės kabinete. Po poros valandų atvyko pati D. Petkevičienė. Ji vėlavo, nes pareigūnai ryte lankėsi ir jos bute Seimo viešbutyje.
„Namie buvau, kambaryje. Ne namuose – bendrabutyje, viešbutyje, kaip norite, taip vadinkite“, – sakė D. Petkevičienė.
Ji teigė, kad kratos trukdo dirbti.
„Darbo laikas šiaip nuo dešimtos, aš jau vėluoju. O, bėgam visi greitai“, – ironizavo D. Petkevičienė.
Krata atlikta bute Antakalnyje. Ten oficialiai registruota „Nemuno aušros“ būstinė. Tiesa, patys „aušriečiai“ sako čia nesilankantys ir reikalų netvarkantys.
Prokuratūra pranešė, kad kratos atliktos vykdant tyrimą dėl sukčiavimo. Aiškinamasi, ar R. Žemaitaitis ir D. Petkevičienė nepadarė nusikaltimų, kai savo automobilius išnuomojo „Nemuno aušros“ partijai, tačiau tuo pačiu juos naudojo ir asmeninėms reikmėms.
„Gal šypsotis nereikia, gal reikia verkti? Ką čia daryti?“ – sakė D. Petkevičienė.
Pareigūnai pranešė apie kratas „Nemuno aušros“ būstinėje ir R. Žemaitaičio bei D. Petkevičienės kabinetuose. Tačiau nutylėjo, kad lankėsi ir politikų namuose. R. Žemaitaitis savo automobilį partijai nuomojo už maždaug 3 tūkst. eurų per mėnesį – biudžeto lėšų, skirtų partijai. Iš viso per kelis mėnesius – daugiau nei 31 tūkstantis eurų.
Tuo pačiu metu R. Žemaitaitis gavo ir apie 1,2 tūkst. eurų bedarbio išmoką. Savo automobilį partijai jis nuomojo tuo metu, kai po apkaltos buvo pasitraukęs iš Seimo dėl antisemitinių komentarų.
D. Petkevičienė už savo automobilio nuomą partijai gaudavo daugiau nei 2 tūkst. eurų per mėnesį. Iš viso per kelis mėnesius – apie 18 tūkstančių eurų.
R. Žemaitaitis sutartį dėl automobilio nuomos pasirašė pats su savimi – savo automobilį išnuomojo savo vadovaujamai partijai.
„Mes padarėme buhalterinę klaidą, kai neturėjome finansininkės. Tada padarė auditą ir pasakė: neuždėjote varnelės dėl susijusių asmenų. Tai mes tą padarėme“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Dėl automobilių nuomos partija jau buvo nubausta. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad „Nemuno aušra“, nuomodamasi automobilius iš savo vadovų, pažeidė įstatymą. Iš partijos pusmečiui atimta valstybės dotacija – ketvirtis milijono eurų.
„VRK atliko tyrimą, buvo kreiptasi į prokuratūrą, tai turbūt vyksta įvykių tęstinumas“, – sakė Seimo narė Orinta Leiputė.
Seime jau svarstoma, ar FNTT kratos atliktos tik dėl automobilių nuomos. Keliama versija, kad šis tyrimas galėjo būti išnaudotas kaip pretekstas ieškoti įrodymų ir kituose tyrimuose.
Vyksta ir dar vienas ikiteisminis tyrimas – dėl „Nemuno aušros“ finansavimo. Žurnalistai atsekė įtartinas schemas, kai partijos nariai į tuščias sąskaitas įnešdavo vienodas grynųjų sumas, o pinigai iškart keliaudavo kaip partijos nario mokestis.
„Kol ši partija yra valdančiojoje koalicijoje, tai yra nuolatinis skandalų, istorijų ir bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia“, – sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Liberalui Eugenijui Gentvilui keistai atrodo ir tai, kad liežuvio dažnai nevaldantis R. Žemaitaitis neįprastai santūriai reaguoja į Sauliaus Skvernelio istoriją, nors šis jau sulaukė įtarimų kyšininkavimu.
„Skvernelis buvo tas, kuris reikalavo išmesti Žemaitaitį ir „Nemuno aušrą. Žemaitaitis paslaptingai nereaguoja į Skvernelio įtarimus. Žemaitaičiui piktdžiuga turėtų atsirasti, bet jos nėra“, – stebėjosi E. Gentvilas.
Socialdemokratai iki šiol teigė rimtai svarstantys galimybę mesti R. Žemaitaitį iš valdančiosios koalicijos. Tačiau atliktų kratų jie nesureikšmina ir sako, kad tai nelems sprendimo, ar atsisveikinti su R. Žemaitaičiu.
Naujausi komentarai