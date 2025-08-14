Kubilius įvertino Ruginienės kandidatūrą į premjeres

„Tai yra eksperimentas ne tik su ponia Ruginiene, tai – eksperimentas su visa Lietuva“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė A. Kubilius.
Konservatorių politikas Vyriausybei vadovavo 2008-2012 metais.
Pasak eurokomisaro, jam kyla panašūs klausimai kaip ir I. Ruginienės kritikams dėl nepakankamos patirties politikoje prieš užimant premjero pareigas.
BNS rašė, kad naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Prezidentas Gitanas Nausėda dar nėra pasirašęs dekreto dėl I. Ruginienės kandidatūros teikimo Seimui.
Keičiantis Vyriausybei pertvarkoma ir valdančioji koalicija – jos sudėtis turėtų keistis, nes Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pranešė nebegalinti dirbti su partnere „Nemuno aušra“.
Visgi A. Kubilius apgailestavo, kad valdančioji koalicija Lietuvoje formuojama ne pagal tikslus ir principus, o „elementarią matematinę logiką“, siekiant užsitikrinti kaip įmanoma daugiau balsų Seime.
„Tai atrodo kaip koalicija, kurią būtų galima pavadinti „norinčiųjų pabūti valdančiojoje daugumoje koalicija“, – sakė eurokomisaras.
„Geopolitinė situacija reikalauja Vyriausybės, kuri būti patikima, artėja ir Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Tai specifiniai ir dideli uždaviniai, bet apie tai netenka girdėti kokių nors diskusijų tarp tų, kurie nori sudaryti koaliciją“, – kalbėjo jis.
Socialdemokratai dėl valdančiosios koalicijos sudėties žada apsispręsti sekmadienį, į konsultacijas be demokratų ir „aušriečių“ taip pat buvo kviesti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai.
A. Kubilius taip pat sukritikavo krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės elgesį kaip neprofesionalų birželį nuo pareigų nušalinant karinės žvalgybos vadovą Elegijų Paulavičių.
„Reikaluose, susijusiuose su žvalgyba, vadovų elgesys, politikų elgesys turi būti labai apgalvotas, kad nesukeltų kokio nors nepasitikėjimo ir tarptautiniuose formatuose“, – teigė konservatorius.
E. Paulavičius pareigų neina nuo birželio, kai D. Šakalienė jį nušalino nuo pareigų dėl galimo psichologinio smurto ir mobingo žvalgybos pareigūnų atžvilgiu.
Dėl jo veiksmų rugpjūčio pradžioje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, tačiau galiausiai ministerija ir E. Paulavičius pasiekė susitarimą, pagal kurį jis nusprendė palikti karinę tarnybą, o ministerija – nutraukti patikrinimą. Buvęs Antrojo operatyvinių tarnybų departamento vadas taip pat atsiėmė ieškinį teismui dėl nušalinimo nuo pareigų.
