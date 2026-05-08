Liberalų lyderė apie ministrės siūlomus šokius jauniems žmonėms: visiška parodija

„Ministrės pasiūlymai man rodo, kad yra visiška bejėgystė dėl to, kaip spręsti demografijos situaciją. Iniciatyvos dėl diskotekų čia jau tiesiogine, net ne perkeltine prasme yra popsinės“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė liberalų lyderė.
„Ką mes girdėjome prieš tai? Dveji metai iš eilės yra pavadinti Šeimos metais, tai čia suprask, kad čia jau dėmesys demografijai ir gimstamumui toks, kad išsispręs visos problemos. Kitas dalykas – premjerė pasiūlė pervadinti vaiko priežiūros atostogas ir tokiu būdu spręsti problemas. Tai yra visiška parodija, visiška imitacija“, – pridūrė ji.
Politikės teigimu, kur kas veiksmingesnis būdas gerinti demografinę situaciją šalyje yra Seime svarstomas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas.
„Visi duomenys, vertinimai rodo, kad per metus galėtų papildomai gimti 500–700 kūdikių. Šalyje, kur dabar gimstamumas yra vos daugiau nei 17 tūkstančių, tai yra nemažas skaičius. Taip, tai mūsų demografinės situacijos tendencijos nepakeis iš esmės, bet tai yra labai konkreti priemonė, tą galima padaryti. Ir tai tikrai geriau, veiksmingiau nei diskotekos“, – kalbėjo ji.
Vis tik V. Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad sprendimai, galintys veiksmingiau skatinti gimstamumą, šiuo metu yra stabdomi.
„Štai tokie klausimai, kurie iš tikrųjų galėtų padėti labai konkrečiai, ant žemės, kaip Pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kuris dabar, beje, yra svarstomas Seime – jie yra visomis išgalėmis stabdomi, iš dalies irgi ir socdemų balsais. Visai neseniai Sveikatos (reikalų – ELTA) komitete buvo pasirašytas prašymas ekspertinės išvados, kad būtų dar labiau užstabdytas tas klausimas“, – aiškino ji.
„Tačiau, kas tikrai labai svarbu – praėjusiais metais balandžio mėnesį Konstitucinis Teismas pasisakė, kad ir vienišos moterys, ir nesusituokusios poros gali gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, ir beveik metus Sveikatos apsaugos ministerija rengė įstatymą. (...) Aš pati pateikiau praktiškai iš karto, bet jis atsidūrė stalčiuje, ir štai, metus teko laukti, kol atėjo pasiūlymas iš ministerijos“, – tęsė liberalų lyderė.
Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė teigė, kad, siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti.
Taip pat ji akcentavo, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisos ženkliai padidintų vaikų gimstamumą ir, pasak jos, valstybė turi padėti gyventojams, norintiems turėti vaikų. Be to, ministrės teigimu, yra ketinama plėsti dalį finansinių priemonių vaikus auginantiems tėvams.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
