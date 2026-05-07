Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudymų, nepaisant šalies pasiūlytų paliaubų

Ketvirtadienį į URM buvo iškviestas Rusijos laikinasis reikalų patikėtinis ir jam įteikta griežto protesto nota.
Ministerijos duomenimis, gegužės 6 dieną 00.00 val. turėjusios prasidėti paliaubos buvo nutrauktos mažiau nei per dešimt minučių, 00.09 val. Ukrainoje ėmus skambėti oro pavojaus sirenoms.
„Dar gegužės 5 dieną Rusijos atakos Zaporižioje pražudė 12 civilių, dar 37 jų buvo sužeisti, po raketų smūgių Dnipro mieste žuvo keturi civiliai asmenys ir 16 buvo sužeisti“, – teigia URM.
Pasak jos, civilių aukos fiksuotos ir kituose Ukrainos regionuose. Gegužės 6 dieną naktį tęsėsi masiniai Ukrainos miestų apšaudymai, o Sumų mieste koviniais dronais atakavus vaikų darželio pastatą žuvo vienas žmogus ir dar du buvo sužeisti.
„Savo veiksmais Rusijos Federacija akivaizdžiai pademonstravo, kad nėra suinteresuota nekaltų žmonių žudymo sustabdymu ir kuo greitesniu karo veiksmų nutraukimu – nurodė ministerija. – Kremliaus siūlymas dėl paliaubų gegužės 8-9 dienomis – formalus ir veidmainiškas veiksmas, kuriuo siekiama užsitikrinti galimybę rengti paradą, o ne sustabdyti karo veiksmus ir perkelti konflikto sprendimo paieškas prie derybų stalo.“
Notoje pakartotas Lietuvos reikalavimas, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.