Lietuva rizikuoja savo politine reputacija: ką reiškia sumažinta Cichanouskajos apsauga?

Praėjusią savaitę atrodė, kad klausimas išspręstas.
„S. Cichanouskaja apsaugą turi, bet ji pritaikyta pagal šios dienos realijas“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Iki šiol penkerius metus S. Cichanouskają saugojo šalies vadovus sauganti Vadovybės apsaugos tarnyba, nuolatos lydėjo pareigūnai.
„Apsaugos kainą moka mokesčių mokėtojai. Galime suskaičiuoti, kiek per penkerius metus tai kainavo – ne vieną mln. Tai turime turėti omenyje“, – teigė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Nuo spalio apsauga sumažinta – perduota Lietuvos kriminalinei policijai. Nebėra nuolatos šalia budinčių pareigūnų.
Prezidentūra antradienį sako – klausimas dar nebaigtas ir ragina Vyriausybę įvertinti, kad sumažinus apsaugą gali būti ir politinių pasekmių.
„Galutiniai sprendimai Vyriausybėje nėra priimti. Tai paliečia mūsų tarptautinius įsipareigojimus, santykius su kitomis valstybėmis. Sprendimas bus, nori ar nenori, politinis. Į technines detales jo suvesti negalime“, – pabrėžė Prezidento vyriausioji patarėja nacionalinio saugumo klausimais Asta Skaisgirytė.
S. Cichanouskajos apsaugos perdavimą Lietuvos kriminalinei policijai buvęs policijos vadas Saulius Skvernelis siūlo vadinti tiksliau.
„Puikiai žinau, ką reiškia kriminalinės policijos apsauga, tai visai kita specifika, tai nėra asmens apsauga“, – kalbėjo Seimo narys.
S. Cichanouskajos biuras sako, kad jų gyvybėms Vilniuje tebegresia pavojus.
„Rizika mums buvo ir yra. Tai išgyvenimo klausimas. Norime būti gyvi, norime kovoti“, – sakė S. Cichanouskajos patarėjas Dzianis Kuchynski.
Biuras teigia dar negavęs galutinio Lietuvos sprendimo dėl apsaugos ateityje.
Kai gaus – spręs, ar keltis į Lenkiją.
Socdemų lyderis pabrėžia, kad žvalgyba grėsmių taip dramatiškai nemato.
„Valstybės saugumo departamentas pasakė, kad grėsmių lygis yra žemas. Tai klausimas – ar yra poreikis S. Cichanouskajai turėti prezidento lygio, visos paros apsaugą?“ – klausė M. Sinkevičius.
Konservatoriai teigia – jei S. Cichanouskaja išsikels, tai pakenks Lietuvos reputacijai.
„Faktiškai būtų Alesius Beliackis numeris du“, – pabrėžė Seimo narys Žygimantas Pavilionis (TS-LKD).
Prieš keliolika metų Baltarusija kreipėsi į Lietuvą pagalbos – užtildyti A. Lukašenkos kritiką A. Beliackį ir Lietuva padėjo.
Tuometinis teisingumo ministras Remigijus Šimašius perdavė baltarusiams duomenis apie A. Beliackio sąskaitas. Šiuo pagrindu jis buvo nuteistas ir dabar sėdi kalėjime.
Anot konservatorių, nebūtų gerai, jei, bėgdama nuo A. Lukašenkos, S. Cichanouskaja pabėgtų ir iš Lietuvos.
„Mums teks ilgai aiškinti, kas įvyko ir kodėl. Kodėl manome, kad saugumo lygis regione pagerėjo, nors jis tikrai nepagerėjo. Ar tiesiog kažkas labai nori atsikratyti?“ – kalbėjo Ž. Pavilionis.
Bet socdemų lyderis sako – yra ne vien S. Cichanouskaja.
„S. Cichanouskaja yra demokratinių jėgų lyderė Lietuvoje. Bet turime ir daugiau opozicionierių, kurie veikia, kuriuos prižiūri policijos tarnybos, biuras“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Kiek Lietuvai kainuoja S. Cichanouskajos išlaikymas ir apsauga – neviešinama. Neoficialiai – apie 1 mln. eurų per metus. Tačiau opozicija valdo daug didesnius pinigus.
Socdemas Ruslanas Baranovas skelbia, kad Baltarusijos opozicija per penkerius metus iš įvairių pasaulio fondų pritraukė 310 mln. eurų.
Trečdalį šios sumos – 100 mln. – skirstė S. Cichanouskajos biuras Vilniuje.
„Gali samdytis apsaugos tarnybas ir panašiai. Jeigu Lietuvos valstybė suteikė teritoriją, vietą ir leidžia jai reikštis laisvai, to manau ir pakaktų. O visa kita, šiai dienai, jiems to nereikia. Jiems iš viso jokios apsaugos Lietuvos Respublikoje, kurią garantuoja Lietuvos valstybė – nereikia“, – sakė Seimo narys (LVŽS) Dainius Gaižauskas.
Dalis S. Cichanouskajos biuro jau yra Lenkijoje. Kalbama, kad lenkai pačią S.Cichanouskają ir priimtų, ir suteiktų aukščiausio lygio apsaugą.
