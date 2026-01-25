Viktorija Čmilytė-Nielsen: Sviatlanos Cichanouskajos išsikėlimas į Lenkiją yra praradimas Lietuvai

„Aš manau, kad tai praradimas. Ir turiu pagrindo taip manyti. Sviatlana Cichanouskaja galbūt nebuvo tiek matoma, kiek iš jos buvo tikimasi pačioje Lietuvoje, bet ji buvo labai svarbi, ir neabejoju, kad ir bus svarbi Baltarusijos opozicijos ir Baltarusijos pilietinės visuomenės ambasadorė visame pasaulyje. Tai yra politikė, lyderė, kurią priima visų svarbiausių, didžiausių valstybių ir mažesnių, Lietuvos sąjungininkų valstybių lyderiai“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Kai Sviatlana Cichanouskaja vienoje ir kitoje sostinėje lankydavosi ir kalbėdavo apie savo šalį, (...) ji visada išsakydavo ir dėkingumą Lietuvai, ir svarbą Lietuvos pabrėždavo kaip kertinio partnerio kovoje už demokratiją“, – akcentavo ji.
Politikė pabrėžė, kad dėl šio S. Cichanouskajos apsisprendimo atsakomybė tenka I. Ruginienei ir jos vadovaujamai Vyriausybei.
„Buvo tikrai sąmoningas sprendimas sumažinti apsaugos lygį, nusiųsti signalą A. Lukašenkos režimui, (...) kad mes nevertiname šito ir kad mums patogiau būtų, kad ji išvyktų. Mano galva, tai yra praradimas mums, grynai apie mūsų interesus kalbant. Ir, deja, tarptautinės politikos kontekste Lietuva labiau tampa provincija ir netenka svarbių svertų“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Per metus socdemai šį įdirbį, kuris buvo ne vienos Vyriausybės padarytas, sugebėjo jį sunaikinti“, – sakė politikė.
ELTA primena, kad Lietuva praėjusių metų spalį nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga buvo perduota Kriminalinės policijos biurui. Viešojoje erdvėje netrūko kritikos pastarajam sprendimui.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų, kurie Vakarų laikomi neteisėtais. Nesąžiningai vykusius rinkimus, anot Baltarusijos opozicijos, laimėjo S. Cichanouskaja, o ne nuo 1994 metų Baltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka.
