Lietuvoje dvi dienas viešės eurokomisaras Kubilius

Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, sekmadienį eurokomisaras A. Kubilius susitiks su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Shekerinska.
Kitą dieną, pirmadienį, plenariniame NATO Parlamentinės Asamblėjos posėdyje A. Kubilius tars sveikinimo žodį ir dalyvaus diskusijoje. Vėliau eurokomisaras dalyvaus renginyje „EBAN Congress 2026“, kuriame skaitys pranešimą apie inovacijas ir investicijas gynybos bei kosmoso srityse.
Taip pat birželio 1 d. A. Kubilius susitiks su kosmoso pramonės įmonių, kurios dalyvauja EK iniciatyvoje CASSINI, atstovais. Po šio susitikimo eurokomisaras dalyvaus NATO ir Ukrainos gynybos inovacijų forume, jame skaitys pranešimą.
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