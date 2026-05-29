 Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė

Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė

2026-05-29 15:48
BNS inf.

Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko, vyks bendras vyriausybių posėdis.

Julija Svyrydenko
Julija Svyrydenko / Scanpix nuotr.

Numatyta, kad ji pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininke Inga Ruginiene.

„Vizito metu numatytas jos ir ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės tete-a-tete susitikimas bei bendras Lietuvos ir Ukrainos Vyriausybių posėdis“, – BNS informavo premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Anot jo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms.

J. Svyrydenko Ukrainos premjere paskirta pernai liepą. Tai pirmas jos vizitas į Lietuvą.

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Julija Svyrydenko
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