Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos Komisijos pirmininkė

Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas „Politico“.
EK vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius.
Su vizito darbotvarke susipažinęs pareigūnas portalui sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant EK finansavimo instrumentus.
Kaip rašė BNS, gegužės 21-ąją Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.
Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.
U. von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini.
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