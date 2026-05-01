LSDP suvažiavimo metu priimta rezoliucija, kaip stiprinti Lietuvos demografinę padėtį

„Lietuvoje yra senstanti visuomenė, o viena iš didžiausių jos problemų – žemas gimstamumas, kuris 2025 metais dar sumažėjo. (...) Nors tokių veiksnių kaip tarptautinės politikos nestabilumas bei praeityje buvusi didžiulė jaunų žmonių emigracija šiuo metu negalima pakeisti, sprendimai demografinės politikos srityje yra įmanomi ir būtini“, – teigiama LSDP suvažiavimo dokumente.
Pirmasis siūlymas yra tęsti 19-osios Vyriausybės pradėtą politiką šeimos stiprinimo bei gimstamumo skatinimo srityje. Raginama koncentruoti valstybės išteklius efektyviausių veiklų įgyvendinimui.
Antruoju siūlymu rekomenduojama įgyvendinti politines priemones, į kurias įeina pagalbinio apvaisinimo prieinamumo plėtra, ginekologinės-akušerinės pagalbos priartinimas prie gyventojų, pagarbos motinystei ir tėvystei ugdymą.
Trečiasis LSDP siūlymas – šeimos ir demografinę politiką formuoti ir įgyvendinti sistemiškai bei horizontaliai per visas ministerijų valdymo sritis, stiprinant koordinavimą Vyriausybės ir Seimo lygmenyse. Priduriama, kad reikia užtikrinti institucijų, savivaldybių, darbdavių ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą bei priimamų sprendimų vertinimą pagal jų poveikį šeimoms ir demografiniams procesams.
Ketvirtasis siūlymas yra ir toliau stiprinti 20-osios Vyriausybės kryptį, kuri būtų orientuota į palankios aplinkos kūrimą šeimai visais jos gyvenimo etapais, t. y., nuo vaiko gimimo iki sudėtingų krizių įveikimo. Kad būtų įmanom tai pasiekti, anot socialdemokratų, reikia įgyvendinant Vyriausybės programoje įtvirtintą tikslą gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, didinant būsto prieinamumą, stiprinant pagalbos tinklą bei užtikrinant, kad visos politikos priemonės būtų vertinamos per jų poveikį šeimoms, demografijai ir vaikų gerovei.
Penktuoju siūlymu pažymima, kad aukščiausios migracijos politikos prioritetu turėtų būti laikomas užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių grįžimas į šalį.
Šeštajame siūlyme pabrėžiama, jog privalu skatinti sveiką ir įtraukų senėjimą bei plėtoti „sidabrinės ekonomikos“ priemones.
Septintasis siūlymas ragina žmogiškąjį valstybės potencialą stiprinti, didinant investicijas į kultūrą, kokybišką švietimą, profesinį mokymą, studijas ir aukštąsias technologijas bei skatinant aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą.
Galiausiai, aštuntasis siūlymas – stebėti demografinės padėties pokyčius ir kasmet pateikti jų apžvalgą.
Pateikta ir rezoliucija dėl Lietuvos žemės ūkio stiprinimo
Suvažiavimo metu taip pat priimta rezoliucija ateinantiems metams ir likusiai kadencijai, kaip užtikrinti konkurencingą ir tvarią žemės ūkio bei kaimo plėtrą.
„Lietuvos žemės ūkio sektorius susiduria su reikšmingais iššūkiais – augančiomis gamybos sąnaudomis, rinkų nestabilumu, klimato kaitos poveikiu ir mažėjančiomis žemės ūkio produkcijos supirkimo kainomis. Šios aplinkybės kelia grėsmę ūkių gyvybingumui, regionų ekonominiam stabilumui ir nacionaliniam maisto saugumui. Todėl būtina imtis ryžtingų, sisteminių ir ilgalaikių sprendimų“, – skelbiama LSDP suvažiavimo dokumente.
Teigiama, kad žemės ūkio sektoriuje stabilumas bus užtikrintas, jei aktyviai bus deramasi su Europos Komisija (EK) dėl Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio krizių rezervo aktyvavimo, nacionalinės paramos priemonių ūkininkams stiprinimo. Taip pat pažymima, kad turi būti peržiūrima Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginis planas, mažinant perteklinę administracinę naštą.
Tuo metu siekiant sustiprinti pieno sektorių, raginama įgyvendinti nacionalinį pieno miltelių ir sviesto rezervą, superkant pieną iš pripažintų žemės ūkio kooperatyvų. Taip pat rekomenduojama tobulinti Pieno įstatymą, siekiant užtikrinti, jog atsiskaitymo sąlygos būtų sąžiningos. Raginama siekti, kad už žaliavinį pieną būtų mokama ne mažiau nei jo gamybos savikaina. Galiausiai, raginama Konkurencijos tarybai ištirti galimus nesąžiningos konkurencijos atvejus.
Kartu numatoma, jog reikia finansavimo prieinamumo didinimą per investicinį banką ILTE. Teigiama, jog reikia numatyti bioekonomikos, maisto pramonės ir kooperacijos projektus kaip prioritetines ILTE finansavimo kryptis. Taip pat raginama užtikrinti lengvatines paskolas su palankiomis palūkanomis, skatinti inovatyvių projektų ir naujų lietuviškų prekės ženklų kūrimą. Galiausiai, raginama didinti smulkiųjų ir vidutinių ūkių galimybes investuoti.
Kaip skelbta, kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog vis gilėjant demografinei krizei jis rengiasi pats teikti atitinkamas įstatymų iniciatyvas. Viena iš G. Nausėdos siūlomų iniciatyvų – nulinis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas daugiavaikiams tėvams.
Tarp kitų siūlymų – darbo užmokesčio atskaitymų taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus.
Tuo metu Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais.
ELTA primena, kad Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat atlikta gimstamumo prognozė iki 2035 m. rodo, kad Lietuvoje gimstamumo kreivė visą laiką tik žemės.
