 Mindaugas Sinkevičius: ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?

Mindaugas Sinkevičius: ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja? (Atnaujinta)

Partija įrašą ištrynė
2026-05-28 12:26
„Kauno diena“
Jūratė Skėrytė (BNS)

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš Registrų centro turėjo informuoti prokurorai.

Mindaugas Sinkevičius ir Inga Ruginienė
Mindaugas Sinkevičius ir Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo. O tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę, ar ne?“ – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį klausia politikas.

„Kai vyksta rezonansiniai tyrimai, įprastai matome prokurorus ir įvairius pareigūnus, rengiančius spaudos konferencijas. Tai dabar kieno atsakomybė? Ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?“ – teigė jis.

Šiuo įrašu pasidalijusi LSDP įrašą vėliau ištrynė.

Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta.

Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Anot prezidento, „negalima slapstytis po jokiais Generalinės prokuratūros apribojimais“.

Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.

Premjerė bei ekonomikos ministras pripažino apie incidentą Registrų centre sužinoję balandžio 3 dieną, kai visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota gegužės 22 dieną.

Anot jų, balandžio pradžioje nebuvo informacijos apie tai, kad incidentas yra tokio didelio masto.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Inga Ruginienė
Registrų centras
nutekinti duomenys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Šlykštynės!
Kas atlygins valstybės reputacijai ir pasitikėjimui ja padarytą žalą? Visa šita aplinka man kelia pasišlykštėjimą! Geriausia išeitis manau yra kiek tik įmanoma labiau atsiriboti. Kiek tik įmanoma labiau slėpti informaciją apie save ir savo gyvenimą. Pirkti turtą, atidaryti sąskaitas ir gyventi užsienyje, kur valstybė saugo ir gerbia savo piliečius! Ir manau taip galvojančių jau yra šimtai tūkstančių. Apsišikit aukštielninki su savo sukurta idiotiška tvarka, įstatymais ir sistema, kai nuo ubagų paskutiniai marškiniai nuvelkami, o sukčiai ir vagys klesti!
2
0
Na kad
Nep isk proto ! Ar brazauskinė vsio zakonno gryžta. Įdomu, kelintai kremliaus chalopų komunistų kartai persiduoda driskių kacapų "vertybės", kiaulės snukiu meluoti, nors prisišikęs stovi
1
0
IŠEINA
Ir partijos galva įsiliejo į KOMPETENTINGOSIOS advokato darbą. Vieningi!
1
0
Visi komentarai (4)

Daugiau naujienų