Mindaugas Sinkevičius: keliu sau tikslą

„Aš keliu sau tikslą, kad per gegužės mėnesį mes galutinai pabaigtume koalicijos tematiką ir vienaip ar kitaip ją uždarytume“, – žurnalistams Jonavoje prieš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimą penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Jis anksčiau žadėjo per suvažiavimą pasakyti asmeninę nuomonę dėl dabartinės valdančiosios koalicijos ateities.
Tačiau penktadienį politikas teigė, kad per šventinį, 130-ąsias partijos įkūrimo metines minintį suvažiavimą nenori nerti „į dideles problemas.“
M. Sinkevičiaus teigimu, gegužę turėtų susirinkti LSDP taryba, kuri ir priims galutinį sprendimą.
„Tas besitęsiantis klausimas visus vargina ir, tiesą sakant, aš galvoju, kad visuomenei atsibodo koalicijos tematika. Visuomenei reikia atsakymų dėl kainų, pragyvenimo lygio, sveikatos, švietimo prieinamumo, o ne koalicijos temos“, – kalbėjo LSDP lyderis.
„Mums, politikams, ta koalicijos tema yra labai svarbi, bet visuomenei, aš manau, kad ji antraplanė. Bet ją reikia irgi užbaigti“, – pridūrė jis.
Dar anksčiau balandį posėdžiavusi socdemų taryba balandį nusprendė sprendimus patikėti naujai partijos vadovybei. Penktadienį per suvažiavimą bus renkami LSDP pirmininkas ir kiti valdymo organai.
BNS rašė, kad koalicijos ateitį socdemai svarsto didesnei daliai „Nemuno aušros“ atstovų ir mažesnei daliai „valstiečių“ nepalaikius įstatymo projekto dėl Kapčiamiesčio poligono sprendimo, nors M. Sinkevičius teigia, jog svarstymus skatina ir kitos „aušriečių“ problemos.
Iš anksčiau LSDP skyrių pasiūlytų kandidatų į partijos pirmininkus kandidatuoti sutiko tik M. Sinkevičius, bet suvažiavimo metu gali būti iškelti ir kiti kandidatai.
(be temos)