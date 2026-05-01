Mindaugas Sinkevičius savo pozicijos dėl koalicijos neatskleidžia

„Situacija nėra vienašališkai lengva, – žurnalistams penktadienį sakė socdemas. – Būtų ypatingai lengva, jeigu būtų balta ir pilka arba balta ir juoda. Yra ir vienu atveju, ir kitu atveju tam tikrų nemažai komplikacijų. Ir aš manau, kad visuomenė ir jūs tą suprantat.“
Balandžio viduryje politines aktualijas svarstė socialdemokratų taryba. Tąkart M. Sinkevičius savo koalicijos ateities viziją žadėjo pateikti per suvažiavimą.
„Pasakysiu savo atvirą ir aiškią poziciją – vieną, ne tris galimas, suvažiavimo metu“, – tuomet teigė jis.
Dabar politikas tvirtina, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę.
„Bendras noras yra vis tiktai koalicijos klausimą vienaip ar kitaip, nežinau dar kaip, bet pabaigti spręsti per gegužę, gal birželio pradžioje, tai yra nuo šios dienos per mėnesį“, – sakė Jonavos meras.
BNS rašė, kad koalicijos ateitį socdemai svarsto didesnei daliai „Nemuno aušros“ atstovų ir mažesnei daliai „valstiečių“ nepalaikius įstatymo projekto dėl Kapčiamiesčio poligono sprendimo, nors M. Sinkevičius teigia, jog svarstymus skatina ir kitos „aušriečių“ problemos.
