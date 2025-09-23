Ministras: Rusija spjauna į tarptautinės teisės normas

Kitu atveju, pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, Kremlius savo veiksmus eskaluoti gali ir prie kitų valstybių sienų.
„Rusijos elgesys su paskutinėmis provokacijomis ir eskalacija (...) rodo, kad Rusija iš principo spjauna į tarptautinės teisės normas. (...) Tai turi būti užfiksuota visos tarptautinės bendruomenės kaip absoliučiai tarptautinei teisei prieštaraujantis labai pavojingas elgesys. (...) Leisime taip elgtis šiame pasienyje, Rusija taip elgsis visuose kituose pasieniuose“, – pirmadienį Niujorke kalbėjo K. Budrys.
„Taip elgsis ir kitos agresyvios valstybės. Tos, kurios gali naudotis branduolinės valstybės taip vadinama neliečiamybe. Mums to reikia tikrai išvengti“, – sakė jis.
Taip K. Budrys kalbėjo po pirmadienį vykusio Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdžio, kuriame aptarti dažnėjantys oro erdvės pažeidimai rytiniame NATO flange.
Kaip rašė BNS, NATO ambasadoriai antradienį surengs susitikimą aptarti Estijos oro erdvę pažeidusių rusų naikintuvų, nes Talinas aktyvavo 4-ąjį Aljanso steigiamojo dokumento straipsnį ir sušaukė staigias konsultacijas.
Trys Kremliaus naikintuvai MiG-31 Estijos oro erdvėje išbuvo 12 minučių. NATO į tai atsakė pakeldami savo naikintuvus.
K. Budrys sako iš antradienio susitikimo besitikintis, kad po jo „visiems nebūtų gėda“.
„Nes dabar mūsų pasvarstymai ir vien tiktai diskusijos nėra pakankamas atsakas Rusijai taip nesielgti“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Savo ruožtu pirmadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) perdavė Rusijai, kad bet koks į šalies oro erdvę įskridęs lėktuvas ar raketa bus numušti.
K. Budrio teigimu, Lietuva ir kitos šalys siekia, kad būtų aišku, kaip NATO reaguoja į jos valstybių oro erdvę įskrendančius dronus ir naikintuvus.
„Mūsų interesas yra, kad tai taptų norma NATO, visame įgaliojimų suteikime, kaip jie yra duodami. Taip pat, kad būtų aiški žinia supakuota Rusijai, kad tai nėra vien tiktai retorinė priemonė, tai yra susiję su konkrečiais pajėgumais, konkrečiais ginklais ir konkrečia padaryta žala, atsakant į tokio pobūdžio aktus“, – kalbėjo K. Budrys.
„Siekiant išvengti eskalacijos, būtina priešininkui perduoti, kaip tu traktuosi vieną ar kitą situaciją. Tai dėl to būtina Rusijai perduoti, kad šis oro erdvės pažeidimas yra arti karinio konflikto ir Rusijos interesas turi būti jo išvengti“, – sakė jis.
BNS rašė, kad po pasikartojančių NATO rytinio flango valstybių oro erdvės pažeidimų Aljansas paskelbė apie misiją „Eastern Sentry“, kuri sustiprins šalių gynybą.
Naujausi komentarai