Tuskas: Lenkijos oro erdvę pažeidžiančius skraidančius objektus numušinėsime

Estijos teigimu, trys Rusijos naikintuvai penktadienį pažeidė jos oro erdvę, o tai sustiprino NATO lyderių įsitikinimą, kad Maskva bando išbandyti aljanso pasirengimą ir ryžtą, todėl pasigirsta raginimų imtis griežtų atsakomųjų priemonių. Šiam incidentui aptarti pirmadienį susitinka Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.
Rusija pirmadienį pareiškė, esą teiginys, jog jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, yra melagingas ir skirtas įtampai eskaluoti.
Įtariamas įsibrovimas į Estijos oro erdvę įvyko po to, kai rugsėjo 9–10 d. naktį. daugiau nei 20 Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę.
Penktadienį Lenkija taip pat pareiškė, kad du Rusijos naikintuvai pažeidė „Petrobaltic“ gręžimo platformos saugos zoną Baltijos jūroje.
„Mes priimsime sprendimą numušti skraidančius objektus, kai jie pažeidžia mūsų teritoriją ir skrenda virš Lenkijos – dėl to nekyla jokių diskusijų“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Donaldas Tuskas.
„Kai susiduriame su ne visiškai aiškiomis situacijomis, pavyzdžiui, neseniai įvykusiu Rusijos naikintuvų skrydžiu virš „Petrobaltic“ platformos – tačiau be jokio pažeidimo, nes tai nėra mūsų teritoriniai vandenys – prieš nusprendžiant imtis veiksmų, kurie galėtų išprovokuoti labai aštrią konflikto fazę, reikės labai gerai pagalvoti“, – pridūrė jis.
D. Tuskas sakė, kad jis taip pat turėtų būti tikras, jog Lenkija neliks viena, jei konfliktas pradėtų eskaluotis.
„Taip pat turiu būti visiškai tikras, kad visi sąjungininkai elgsis lygiai taip pat, kaip ir mes“, – sakė jis.
