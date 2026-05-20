Ministras teigia, kad gyventojai visada bus informuojami apie padidėjusią grėsmę

Trečiadienį jis dar negalėjo pasakyti, kas konkrečiai buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją, ar NATO naikintuvai jį fiksavo.
„Tokia realybė. Vyksta karas netoli mūsų, kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos, ir esant padidėjusiai grėsmei mūsų piliečių saugumui, mes privalome piliečius informuoti“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė ministras.
Nors šįkart pavyko pastebėti įskrendantį objektą, tačiau ministras pripažįsta, kad taip gali būti ne visada.
„Šimtaprocentinės apsaugos, kad 100 proc. viską matysime, 100 proc. viską užtikrinsime, nėra niekur pasaulyje. Nei Izraelyje, nei Amerikoje, nei arabų šalyse, nei toje pačioje Rusijoje ar Ukrainoje. Nereikėtų turėti iliuzijų, kad šimtaprocentinė apsauga egzistuoja“, – sakė R. Kaunas.
„Tačiau mūsų darbas yra, kad apsaugos lygis augtų, detekcijos lygis augtų, kad mes gebėtume greitai integruoti modernius naujus sprendimus, gebėtume greitai pastebėti objektus ir, be abejo, juos paveikus ar tai kinetika, ar tai elektroninės kovos priemonėmis, eliminuoti“, – pridūrė ministras.
Jis trečiadienį iki pietų dar negalėjo pasakyti, koks objektas buvo įskridęs, kam jis priklausė.
„Į tai atsakysiu tiksliai po atliktos analizės, tai yra jau radarų duomenys. Kai mes matysime visą realią situaciją po operacijos, bus galima patikslinti“, – sakė krašto apsaugos ministras.
Kaip rašė BNS, trečiadienio rytą oro pavojus dėl radarų užfiksuotos atžymos, turinčios bepiločių orlaivių požymių, buvo paskelbtas Rytų Lietuvoje, vėliau – Vilniaus apskrityje, paskui – Alytaus. Šių regionų gyventojams nurodyta eiti į priedangas, Vilniuje buvo uždaryta oro erdvė. Po pusantros valandos pavojus atšauktas.
