Mirus Kovo 11-osios akto signatarui – jautri žmonos Rasos Juknevičienės žinutė

„Ilsėkis ramybėje, Zenonai… Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo. Ačiū“, – feisbuke trečiadienį rašė europarlamentarė.
Užuojautą trečiadienį skyrė ir šalies vadovai.
Skelbiama, kad su Z. Juknevičiumi bus galima atsisveikinti ketvirtadienį sostinės Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose „Ritualas“. Velionio karstas bus išnešamas penktadienį po pietų, Z. Juknevičius bus palaidotas Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje.
Z. Juknevičius gimė 1949 metų birželio 10 dieną Pasvalio rajone, Valdeikių kaime.
1990 metais buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą, kovo 11 dieną balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.
2000 metais jis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
