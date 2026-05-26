Nausėda: tai netoleruotina

„Šis incidentas aiškiai parodė, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos – neįvertintos. Dabartinėje saugumo situacijoje tai yra netoleruotina“, – BNS perduotame komentare teigė valstybės vadovas.
„Valstybės kritinės infrastruktūros ir informacijos apsauga nėra tik vienos ministerijos problema. Tai visos valstybės reikalas, reikalaujantis neatidėliotino susitelkimo“, – sakė jis.
G. Nausėdai antradienį nepavyko Registrų centre pasitikrinti, ar informacija apie jo paties nekilnojamąjį turtą nebuvo pavogta.
Be to, valstybės vadovas nebuvo informuotas apie incidentą, nors premjerė, kai kurių ministerijų ir įstaigų vadovai žinojo apie duomenų vagystę anksčiau, nei apie tai informuota visuomenė.
Dabartinėje saugumo situacijoje tai yra netoleruotina.
Seimo pirmininkas: kiekvienas duomenų praradimas kelia papildomų iššūkių
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad kiekvienas duomenų praradimas kelia papildomų iššūkių.
Jo teigimu, ar dėl to gali būti kilusi kokia nors grėsmė nacionaliniam saugumui, paaiškės atlikus tyrimą.
„Aš kol kas negaliu dabar visko pasakyti, vyksta tyrimas. Kai turėsime galutinę tyrimo medžiagą, galėsime pamatyti, bet labai įvairių žmonių, mūsų piliečių, pareigūnų kai kurie duomenys bus paliesti. Be abejo, kad kiekvienas duomenų praradimas kelia papildomų iššūkių“, – antradienį žurnalistams Kauno rajone, Juragiuose, sakė parlamento vadovas.
Jis sakė nežinąs, ar jo paties duomenys buvo pavogti.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)