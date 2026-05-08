 Iš Nausėdos – sveikinimas popiežiui Leonui XIV

2026-05-08 15:38
ELTOS inf.

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda penktadienį pasveikino popiežių Leoną XIV jo išrinkimo Katalikų Bažnyčios vadovu pirmųjų metinių proga ir padėkojo už pastangas siekiant pasaulio vienybės ir taikos.

Popiežius Leonas XIV / Scanpix nuotr.

„Ne mažesnės pagarbos nusipelno tai, kaip nuosekliai Jūs pabrėžiate prigimtinio žmogaus orumo, tikėjimo ir sąžinės laisvės klausimus, kaip rūpinatės silpnaisiais ir nuskriaustaisiais bei įtaigus Jūsų mokymas apie žmogaus ir jo kritinio mąstymo viršenybę šiuolaikinių technologijų akivaizdoje“, – rašoma prezidento sveikinime.

Pasak prezidento, Lietuvą ir Šventąjį Sostą sieja gilūs istoriniai ryšiai, o Lietuvos žmonės brangina reikšmingą Katalikų bažnyčios indėlį į šalies valstybingumą bei paramą siekiant nepriklausomybės.

Šalies vadovas taip pat pakartojo kvietimą popiežiui apsilankyti Lietuvoje ir palinkėjo pontifikui sėkmės tolesnėje tarnystėje.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
popiežius Leonas XIV
pontifikato metinės

