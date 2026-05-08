Iš Nausėdos – sveikinimas popiežiui Leonui XIV

„Ne mažesnės pagarbos nusipelno tai, kaip nuosekliai Jūs pabrėžiate prigimtinio žmogaus orumo, tikėjimo ir sąžinės laisvės klausimus, kaip rūpinatės silpnaisiais ir nuskriaustaisiais bei įtaigus Jūsų mokymas apie žmogaus ir jo kritinio mąstymo viršenybę šiuolaikinių technologijų akivaizdoje“, – rašoma prezidento sveikinime.
Pasak prezidento, Lietuvą ir Šventąjį Sostą sieja gilūs istoriniai ryšiai, o Lietuvos žmonės brangina reikšmingą Katalikų bažnyčios indėlį į šalies valstybingumą bei paramą siekiant nepriklausomybės.
Šalies vadovas taip pat pakartojo kvietimą popiežiui apsilankyti Lietuvoje ir palinkėjo pontifikui sėkmės tolesnėje tarnystėje.
