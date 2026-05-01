Olekas apie situaciją dėl Palucko: čia jau ne mūsų reikalas

Pasak jų, sprendimą turėtų priimti pats G. Paluckas asmeniškai.
„Aš manau, kad G. Paluckas yra laisvas spręsti, geriausiai žinodamas visas aplinkybes dėl to, kuo jis yra, na, įtariamas“, – žurnalistams Jonavoje penktadienį sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas irgi pabrėžė, kad „čia yra kiekvieno asmeninis sprendimas.“
„Be abejo, turbūt organizacijai, partijai yra kažkaip lengviau nusiplauti, kad čia jau ne mūsų reikalas, bet kiekvienas Seimo narys priima sprendimą, kaip jis vertina tą situaciją“, – žurnalistams Jonavoje penktadienį sakė parlamento vadovas.
Jo teigimu, jeigu G. Paluckas liks Seime, tikriausiai liks ir socialdemokratų frakcijoje.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė manantis, jog buvęs ministras pirmininkas turėtų trauktis iš parlamento.
Pats parlamentaras dar trečiadienį TV3 žinioms teigė neplanuojantis trauktis iš Seimo.
Generalinė prokurorė praėjusią savaitę pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti G. Palucko imunitetą.
Įtariama, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Pats politikas kaltę neigia, po prokuratūros kreipimosi į Seimą jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.
