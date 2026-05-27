Olekas įvertino politikus, nuslėpusius Registrų centro skandalą: reikia atsakyti į du klausimus

Pasak jo, visgi kol kas išlieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl tyrimą pradėjusios teisėsaugos prašymo, ar nusprendė tai padaryti savarankiškai siekiant negąsdinti visuomenės.
„Čia turbūt reikia atsakyti į du klausimus. Ar tai buvo tyrėjų prašymas neskelbti informacijos ir leisti jiems vykdyti tokį tyrimą, ar pačių atsakingų žmonių pagalvojimas, kad geriau negąsdinti žmonių, neteikti tos informacijos. Kol kas tokios tikslios informacijos aš neturiu“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.
„Aš galvoju, kad čia nebuvo tokios tyčios ar bandymo nuslėpti. Tiesiog gavo tokią informaciją ir pasiliko“, – pridūrė jis.
Aš galvoju, kad čia nebuvo tokios tyčios ar bandymo nuslėpti. Tiesiog gavo tokią informaciją ir pasiliko.
Seimo pirmininkas teigė asmeniškai manantis, kad „geriau (informaciją – BNS) paskelbti nei laikyti paslaptyje“.
Premjerė Inga Ruginienė su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais trečiadienį aptars RC duomenų nutekinimą.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Šį mėnesį apie incidentą sužinojo ir premjerė bei ekonomikos ministras Edvinas Grikšas.
J. Olekas sakė, kad po tokios situacijos reikėtų peržiūrėti tiek aukščiausios šalies vadovybės, tiek visuomenės informavimo apie tokio masto incidentus algoritmus.
Seimo pirmininkas taip pat patvirtino, kad jo asmens duomenys nenutekėjo.
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