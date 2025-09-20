Olekas pirmuoju vizitu lankosi Latvijoje, dalyvaus Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose

Anot parlamento vadovo, Lietuva ir Latvija kartu stiprina regiono saugumą, gina demokratines vertybes ir remia Ukrainą.
„Baltų vienybės diena mums primena, kad istorijoje mūsų tautos svarbiausias pergales pasiekė susitelkusios ir veikdamos išvien. Esu įsitikinęs, kad ši Baltų vienybės dienos tradicija stiprina mūsų valstybių kultūrinį ir parlamentinį bendradarbiavimą“, – sako J. Olekas.
Baltų vienybės diena švenčiama rugsėjo 22-ąją Lietuvos ir Latvijos parlamentų nutarimu, priimtu 2000-aisiais. Švente siekiama pažymėti svarbų istorinį įvykį – 1236 metais šią dieną Saulės mūšyje iškovotą baltų genčių pergalę prieš Kalavijuočių ordiną.
Kartu su J. Oleku Jaunjelgavoje lankysis Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvija grupės pirmininkas Tomas Martinaitis ir Seimo narė Roma Janušonienė.
