2025-08-21 11:25
Rolandas Vilkončius (LNK)

Tiek su „aušriečiais“, tiek su „valstiečiais“ susitikę socialdemokratai naujos koalicijos vis dar neturi. Didžioji intriga buvo palikta vakarui, kai susitiko partijų lyderiai. „Valstiečiai“ pas socdemus atėjo pavyzdingai atlikę namų darbus – atsinešė net 41 pageidavimą dėl Vyriausybės darbų programos pokyčių, mokestinių pakeitimų. Vykstant susitikimui, į LSDP būstinę atnešta laidotuvių gėlių puokštė, perrišta juodu kaspinu.

Olekas sureagavo į atneštą gedulingą puokštę / R. Riabovo / BNS nuotr.

Plačiau šia tema pakomentavo LSDP pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas.

– Socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ rinkosi šeštą vakaro. Ar tai reiškia, kad jau formuojasi nauja valdančioji dauguma?

– Tai reiškia dar vieną žingsnį į priekį. Pasikalbėjome atskirai su galimais partneriais, radome tam tikrų sąlyčio taškų, ką galime padaryti Lietuvos žmonių labui. Dabar reikia patikslinti detales, klausimus, kuriuose turi dalyvauti visi.

– Kartu su „valstiečiais“ buvo ir Ignas Vėgėlė, o lenkų norai buvo pateikti raštu. Ar galima sakyti, kad koaliciją galėtų papildyti visi 11?

– Kalbamės su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, ji atstovauja visai frakcijai ir dirbantiems kolegoms Seime.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– „Valstiečiai“ nori GPM mažinimo ir lengvatų šildymui grąžinimo. Ar jūs tam pritartumėte?

– Jie pateikė 41 pasiūlymą diskusijoms, kuriuos aptarėme. Didžioji dalis jų mums yra priimtina – jie atitinka ir rengiamą Vyriausybės programą. Tačiau dėl jūsų paminėtų klausimų – pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio – mūsų nuomonė kitokia. Tie pakeitimai neseniai įsigaliojo ir suteikė galimybę užtikrinti biudžetą įsipareigojimams, kuriuos davėme Lietuvos žmonėms, todėl dėl šių dalykų sutarėme likti prie savo pozicijų.

– Kaip jūsų kolegos reagavo, kai derybų metu į būstinę buvo atnešta gedulinga puokštė?

– Demokratinėje valstybėje yra įvairių nuomonių pareiškimo formų. Vienas pilietis pasirinko tokią. Manau, kad ji nėra tinkama, bet demokratinėje šalyje tokie dalykai galimi. Apsaugos pakanka, mes esame atviri piliečiams, o kuo daugiau žmonių užeina, tuo daugiau galimybių atsakyti į jiems rūpimus klausimus.

Demokratinėje valstybėje yra įvairių nuomonių pareiškimo formų.

– Jeigu pavyks susitarti, kada pasirašysite koalicinę sutartį?

– Optimistiškiausias variantas – šią savaitę. Svarbiausia, kad sutartis būtų pasirašyta iki Seime tvirtinant ministrės pirmininkės kandidatūrą.

– Ar tai reiškia, kad be koalicinės sutarties nenorėtumėte bandyti tvirtinti ministrės pirmininkės?

– Manau, kad būtų normalu prieš tvirtinimą turėti sutartį. Taip balsuoti būtų paprasčiau ir koalicijos partneriams, ir visiems kitiems – visi jaustųsi užtikrinčiau, kad yra sutartis, yra kandidatūra. Taip būtų tikriausiai produktyviausia.

– Visi socialdemokratai atšaukti iš komandiruočių. Jūs pats neišskrisite savaitei į Havajus, Honolulu ir San Diegą. Ar neapmaudu?

– Bet skrisiu į Taliną. Tai dar svarbiau – atstovauti Lietuvos Seimui. Tikrai nėra dalykų, kurie būtų svarbesni už ministrės pirmininkės, o vėliau ir Vyriausybės patvirtinimą.

– Ar sutiksite būti naujuoju Seimo pirmininku?

– Viską išspręsime Seimo posėdyje. Sprendimai priklausys nuo Seimo narių, nes jie tvirtina Seimo pirmininką.

– Jūs visada turite gerą nuojautą. Kaip jaučiate – kaip viskas susiklostys?

– Nebėkime prieš traukinį. Kai bus sprendimai, tada galėsiu atsakyti. Bet nuotaika gera – nepaisant lietingo Vilniaus oro, galima pasidžiaugti, kad derybos dėl naujos koalicijos vyksta sklandžiai, sutarimo tikrai nemažai. Manau, kad galėsime dirbti kartu.

