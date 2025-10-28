Opozicija mano, kad priemonių reaguoti į kontrabandinius balionus pakanka

„Šiandien yra iš esmės visos galimybės efektyviai kovoti, reaguoti į šias provokacijas, reikia tiktai ryžto, noro ir kūrybiškumo“, – antradienį žurnalistams tikino Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
„Šiandien tikrai galima padaryti gerokai daugiau nekeičiant net ir įstatymų (...). Matyt, vieną kartą vis tiek reikia panaudoti ir parodyti, kad mes galime ir turime ne tik politines, teisines, bet ir kinetines priemones“, – sakė politikas.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies lyderiai tai yra pavadinę Baltarusijos hibridine ataka.
Pasak Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, ypatingai svarbu, kad komunikuodami apie problemą oponentams ir sąjungininkams tiek premjerė, tiek kiti valstybės atstovai „kalbėtų vienu balsu ir nesiblaškytų“.
„Teisės aktų iš esmės ir užtenka. Tai yra apie tai, kad taikytume jau tas priemones, kurios yra“, – tikino ji.
Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, jog ypatingai svarbu griežtinti teisinę atsakomybę.
Ministrų kabinetas šią savaitę svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisintas laisvės atėmimas už kontrabandą.
„Ir mūsų galbūt naujesnis siūlymas, ir čia (...) eina daugiausiai iš mūsų frakcijos, tai pagalvoti apie grįžimą prie Baltarusijos ir Rusijos piliečių sankcijų suvienodinimo“, – kalbėjo jis.
Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys yra sakęs, jog bus siekiama suvienodinti dalį Maskvai ir Minskui taikomų ribojimų.
Nacionalinių sankcijų suvienodinimui gerokai ankščiau palaikymą yra išreiškęs ir prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau Seimas tai padaryti atsisakė.
„Kontrabandą galima instrumentalizuoti. Buvo instrumentalizuotos migracijos terminas, taip dabar galima įvesti naują instrumentalizuotos kontrabandos terminą“, – sakė L. Kasčiūnas.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
