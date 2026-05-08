Paluckas: tango šokamas dviese

Įėjus į tribūną, kitaip nei buvęs premjeras Saulius Skvernelis, G. Paluckas kalbėdamas Seimo salėje nesigraudino, priešingai – net pajuokavo.
„Mieli kolegos, aš taip pat, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinančiu laikotarpiu, panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam, o su prokuroru. Šis reikalas, šis šokis, šis tango yra šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės. Ačiū, mieli kolegos“, – sakė jis.
Įdomu tai, kad Seimo narė Agnė Širinskienė viešojoje erdvėje neseniai paskelbė esą socdemų gretose brandinamas sąmokslas, kaip išsaugoti G. Palucko neliečiamybę.
„Šis balsavimas parodys, kas tikrasis socialdemokratų partijos pirmininkas. Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius ar vis dėlto ponas G. Paluckas iš tos galinės kėdės, kur jis dabar sėdi“, – per ketvirtadienio posėdį pasisakė politikė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Opozicija ir toliau bandė mus erzinti, kelti emociją ir išprovokuoti neapdairų elgesį“, – sakė Seimo narė Rasa Budbergytė.
„Nuliūdino, jei spaudoje teisingai paskelbta, socialdemokratų lyderio pozicija, kai jis maloniai leido nenorintiems dalyvauti balsavime socialdemokratams taip ir padaryti“, – neslėpė Seimo narys Jurgis Razma.
Tiesa, diskusija vystėsi ir toliau.
„Kai gerbiamas Kristijonas Bartoševičius buvo paskelbtas nusikaltusiu prieš vaikus, jūsų partija neskubėjo pajudinti nė piršto, kad pašalintų iš savo gretų ar priimtų valdyboje kažkokį sprendimą“, – pareiškė Seimo narė Ilona Gelažnikienė.
Konservatoriai taip pat netylėjo ir atsakė tuo pačiu.
„Nepaisant to, kad ponas K. Bartoševičius buvo mūsų frakcijos narys, yra gėda ir nemalonu, bet turime atkreipti dėmesį, kad ponas K. Bartoševičius niekada nebuvo partijos narys, jam iš niekur nereikėjo išeiti. Jūs patys poną Ervydą Čekanavičių turėjote, vieną garsiausių Lietuvos pedofilų, kaip partijos įkūrėją“, – neslėpė Seimo narys Audrius Petrošius.
Neliečiamybei panaikinti reikia 71 balso, o už G. Palucko neliečiamybės panaikinimą balsavo 95 Seimo nariai. Iš viso balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir imuniteto panaikinimą palaikė visi. Nebalsavo 13 šios frakcijos narių.
Tiesa, anot R. Žemaitaičio, G. Palucko įtarimas yra mokestinis dalykas.
„Dabar gaunasi, kad tarsi neteisėtai praturtėjo, bet praturtėjo todėl, kad neįrodo, jog yra pajamos. Mokesčių inspekcija prieš 10–15 metų matė deklaracijas ir raudonos lemputės dažniausiai užsidega. Jei turtas nesutampa ir išlaidos nesutampa – jos užsidega“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis.
Prokurorai įtaria, kad G. Paluckas su žmona iš neaiškių pajamų galėjo įgyti 345 tūkst. eurų vertės turto. Įtarimai jau pateikti ir Ilmai Paluckei, o nuo ketvirtadienio prokurorai galės pateikti įtarimus ir G. Paluckui.
(be temos)