Iš Palucko – prašymas

„Neprašau formuoti komisijos ir sutinku, kad neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka“, – Seimo posėdžio metu sakė G. Paluckas.
Taip jis kalbėjo generalinei prokurorei Nidai Grunskienei antradienį Seimo paprašius naikinti jo teisinę neliečiamybę.
„Siekiant tęsti šį ikiteisminį tyrimą ir priimti pagrįstą procesinį sprendimą dėl tyrimo baigties, būtinas kompetentingos institucijos leidimas patraukti Seimo narį Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo N. Grunskienė.
Esant tokiam leidimui, G. Paluckui galės būti pateikti įtarimai, atlikta įtariamojo apklausa.
„Šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje yra atlikti visi galimi ir nedraudžiami atlikti (...) proceso veiksmai“, – teigė generalinė prokurorė.
Pagal Seimo statutą, tokiu atveju parlamente nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas.
Seimo nutarimo projektą dėl teisinės neliečiamybės naikinimo parengs Seimo pirmininkas, o balsavimas šiuo klausimu bus įrašomas į artimiausią kitos dienos Seimo posėdžio darbotvarkę.
Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės rašte parlamentui nurodoma, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Dar praėjusią savaitę BNS skelbė, jog politikas pardavė turėtą 51 proc. Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės „Emus“ akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui.
Be to, Generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei Ilmai Paluckei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas.
Pats politikas kaltę neigia, po prokuratūros kreipimosi į parlamentą jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau teigė neplanuojantis trauktis iš Seimo.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra pareiškęs manantis, jog buvęs ministras pirmininkas turėtų trauktis iš parlamento.
Sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą
Socialdemokratas G. Paluckas sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas, kilmę.
„Be abejo. (...) Pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudijimais, taip pat parodymais, taip pat ikiteisminio tyrimo metu pateikta medžiaga. Tai aš manau, jog šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti, bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi“, – žurnalistams Seime antradienį sakė buvęs premjeras.
G. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), tačiau ketina likti Seime ir socdemų frakcijoje.
„Man nekyla (problemų – BNS). Frakcijai jei kils, pasakys. (...) (Lieku frakcijoje – BNS) todėl, kad esu socialdemokratinių pažiūrų, Socialdemokratų frakcijoje aš manau, kad mano veikla ar darbas būtų efektyviausias“, – dėstė politikas.
„Viešumo nebijau, bėgti ar slėptis aš tikrai niekur nesiruošiu. Aš jau pasitraukiau ir daugiau nesitrauksiu. Aš aktyviai ginsiuosi“, – sakė jis.
„Nenoriu apsunkinti kolegų Seimo narių. Yra daug svarbesnių valstybėje klausimų ir manau, kad laiką reikia skirti tiems klausimams“, – teigė G. Paluckas.
M. Sinkevičius: G. Paluckas man sakė, kad nebemato savo politinės ateities
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs G. Paluckas nemato savo politinės ateities.
„Jis bent man yra pasakęs, kad jis nemato politinės ateities. Nežinau, kiek čia aš galiu atskleisti asmeninio pobūdžio pokalbį, bet jis panašiai savo politinę ateitį sutapatina su Sauliaus Skvernelio politine ateitimi. Kadangi vienas pasakė, kad politinė ateitis baigta, tai ir Paluckas man bent minėjo, kad jis savo politinės ateities nemato“, – Seime žurnalistams antradienį sakė socdemų lyderis.
G. Paluckas sustabdė narystę partijoje, tačiau, M. Sinkevičiaus nuomone, gali tęsti darbą socdemų frakcijoje parlamente.
„Frakcijoje šiandien ryte nebuvo. Esu su juo kalbėjęs apie tą situaciją, bandydamas išsiaiškinti jo poziciją. Jis man ją pristatė, pasakė, kad jis nebėra partijos narys, tiesiog sustabdė savo politinę partinę veiklą organizacijoje. Pasakė, kad prašys panaikinti neliečiamybę supaprastintu būdu. Ir sakė, kad norėtų tęsti darbą ir Seime, ir frakcijoje“, – dėstė LSDP vedlys.
Jis teigė, kad Seimo socialdemokratai „be išlygų“ palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą.
„Aišku, yra žmonių ir komandiruotėse, išvykusių, sergančių, ir gal nebus taip, kad visi 52 (frakcijos nariai – BNS) vietoje. Nepradėsime inkvizicijos, kur kas buvo, su paaiškinimais ir pasiaiškinimais. Bet socialdemokratai tikrai teisėsaugos proceso nestabdys ir sudarys galimybes teisėsaugai veikti. Tai čia yra turbūt tokia žinutė iš vakar ir šios dienos pokalbių“, – sakė M. Sinkevičius.
Pasak socdemų lyderio, G. Palucko situacija turi neigiamą poveikį partijai.
„Aš manau, kad ponas Paluckas ras laiko ir drąsos ir atsakomybės pakomentuoti, kaip jis mato. Taip kaip aš va dabar komentuoju ir kalbu su jumis, tai aš manau, kad jis ir pats paaiškins, kaip jis mato savo tą politinį kelią arba savo tą, sakykime, gynybinį kelią“, – kalbėjo politikas.
„Jis neturi kažko įrodyti – prokuratūra turi įrodyti jo atžvilgiu. Jis turi gintis teisėtais būdais. Suprantu, kad jis aktyviai nusiteikęs tą daryti būdamas parlamente. Ar jis tą požiūrį (dėl buvimo Seime) vertina, keičia, keis, tegul pats atsako“, – teigė jis.
Pats G. Paluckas teigė, kad aistrą politikai dar jaučia.
„Ateitis – tai ne kažkoks krištolinis rutulys, kad aš į jį galėčiau žiūrėti ir kažką tai nuspėti. Šiandien turiu klausimų, į kuriuos turiu atsakyti, aš juos atsakinėju. O ateitis, pamatysime, kokia ji bus. (...) Politika yra aistra ir pašaukimas, o ne profesija. Kol jausiu aistrą, tol būsiu politikoje, kai jos nebebus, tuomet pulsiu daryti kitų darbų“, – kalbėjo G. Paluckas.
„Na, kaip matote, čia stoviu, vadinasi, dar aistra stipri“, – pridūrė jis.
