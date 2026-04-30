Paluckui – prezidento raginimas

„Po naujausių žingsnių, manau, kad jis turėtų tai padaryti, bet tai jo asmeninis sprendimas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Pats parlamentaras dar trečiadienį TV3 žinioms teigė neplanuojantis trauktis iš Seimo.
Generalinė prokurorė praėjusią savaitę pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti G. Palucko imunitetą.
Pasak G. Nausėdos, ši žinia turi pasekmių G. Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys, ar bus sugebėta įtaką sumažinti.
„Teks paneigti arba atskirti tuos įtarimus, kurie yra pateikti ponui Paluckui kaip asmeniui, nuo įtarimų partijai, tai yra pirmaeilis uždavinys ir aš labai tikiuosi, kad jiems tai pavyks padaryti, priešingu atveju reputacinė žala bus tikrai neišvengiama“, – teigė prezidentas.
Pareigūnai surinko duomenų, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Dar antradienį BNS skelbė, jog politikas pardavė turėtą 51 proc. Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės „Emus“ akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui.
Be to, Generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei Ilmai Paluckei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas.
Praėjusių metų liepą prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigė, kad po susitikimo su tuometiniu premjeru šalies vadovas jautėsi įtikintas atsakymų dėl įsigyto nekilnojamojo turto.
„Aš vadovavausi ta informacija, kuri tuo metu buvo žinoma, kuri buvo pateikta, (...) tai buvo tos dienos informacija. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol Generalinė prokuratūra pateikė įtarimus ir pateikė įrodymus dėl galimo neteisėto praturtėjimo“, – apie tai paklaustas kalbėjo G. Nausėda.
Pats G. Paluckas kaltę neigia, po prokuratūros kreipimosi į Seimą, jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.
